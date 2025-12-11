Τα οφέλη για νοικοκυριά από τη φορομεταρρύθμιση - Παραδείγματα ανά εισόδημα και τέκνο (πίνακας)

Σημαντική στήριξη θα λάβουν τα νοικοκυριά στην Κύπρο από την αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος στις €22.000 και τις εκπτώσεις με βάση το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και τη σύνθεση της οικογένειας, με βάση τα όσα συμφώνησε η κυβέρνηση με ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ τα οποία στηρίζει και η ΕΔΕΚ, έξι μήνες πριν τις βουλευτικές εκλογές.

Σύμφωνα με στοιχεία που παραχώρησε στον «Π» ο οικονομολόγος Τάσος Γιασεμίδης, από την αύξηση του αφορολόγητου στις €22.000 από τις €19.500 που είναι σήμερα, το όφελος για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα €30.000 (χωρίς παιδιά) θα είναι €500, με δύο παιδιά αυξάνεται στα €900, με τρία στα €1.100, ενώ με τέσσερα στα €1.700.

Εάν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι €60.000, από την αύξηση του αφορολόγητου στις €22.000 το όφελος θα είναι €985, με δύο παιδιά αυξάνεται στα €1.585, με τρία στα €1.885, ενώ με τέσσερα στα €2.785.

Όσον αφορά το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των €100.000, το όφελος για μια οικογένεια με τέσσερα παιδιά φθάνει τις €3.685.

Το δημοσιονομικό κόστος από την αύξηση του αφορολόγητου στις €22.000 ανέρχεται στα €85-€90 εκατ. περίπου.

Χαμένα έσοδα μέχρι στιγμής

Σημειώνεται μέχρι στιγμής ανακοινώθηκαν επίσημα από το ΥΠΟΙΚ χαμένα φορολογικά έσοδα που θα προκύψουν χωρίς πρόσθετα έσοδα για να εξισορροπήσουν τις απώλειες. Αυτό ενδεχομένως να σημαίνει την επιβολή πρόσθετων φορολογιών ή ενδεχομένως ότι τα δημοσιονομικά δεδομένα του κράτους αντέχουν, όπως επεσήμαναν εξάλλου, τόσο ο Μάκης Κεραυνός όσο και τα κόμματα που ήρθαν σε συμφωνία μαζί του.

Νέα συνεδρίαση σήμερα

Σε σχέση με τη νομοθετική εργασία, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών που συνήλθε χθες σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση αναμένεται να συνέλθει εκ νέου σήμερα για συνέχιση της συζήτησης των νομοσχεδίων της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, βουλεύτρια του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, αναφερόμενη στα πυρά κομμάτων που δεν κλήθηκαν στη συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών, είπε ότι «τα πολιτικά κόμματα που είτε συμμετέχουν, είτε στηρίζουν μια κυβέρνηση έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να συνομιλούν με την εκτελεστική εξουσία για να έχουν μια ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων, έτσι ώστε να αποφεύγονται εκπλήξεις στα θέματα της οικονομίας, να αποφεύγεται η οποιαδήποτε κυβέρνηση να βρίσκεται προ αιφνιδιασμών, γιατί αυτά τα φαινόμενα είναι πολύ επιβαρυντικά για το οικονομικό κλίμα».

«Για το ΔΗΚΟ», σημείωσε, «η επαναφορά μνημονιακών φορολογιών δεν είναι επιλογή. Θέλουμε την κυπριακή οικονομία να παραμείνει ανταγωνιστική ώστε να αυξάνουμε τον ρυθμό ανάπτυξης. Αυτός θα δώσει περισσότερα έσοδα και τη δυνατότητα στην όποια κυβέρνηση να στηρίζει τα μεσαία και χαμηλά στρώματα». Μιλώντας για φορολόγηση του πλούτου, είπε ότι αυτές οι φορολογίες «πάντα γυρίζουν μπούμερανγκ και υποσκάπτουν τη δυνατότητα ανάπτυξης και την ανταγωνιστικότητα της χώρας».

Όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα, είπε ότι θα πραγματοποιηθεί και σήμερα συνεδρίαση, και πιθανώς να χρειαστεί και την Παρασκευή και το Σάββατο. «Όποιο είναι το χρονικό περιθώριο που μας δίνεται θα το εξαντλήσουμε», είπε.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά, είπε ότι «με τις τροπολογίες που θα καταθέσουμε μαζί με άλλες πολιτικές δυνάμεις πετυχαίνουμε όλους τους στόχους που θέσαμε για τη φορολογική μεταρρύθμιση».

«Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας οι τροπολογίες βρίσκονται εντός του ασφαλούς δημοσιονομικού περιθωρίου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μέσα από τις παρεμβάσεις του ΔΗΣΥ στην Επιτροπή Οικονομικών «διασαφηνίζουμε πρόνοιες για να αποφεύγονται παρερμηνείες και αμφισβητήσεις, ενισχύοντας το επιχειρηματικό περιβάλλον».

Σε σχέση με το δημοσιονομικό κόστος των €110 εκατ. που προκύπτει από τις τροπολογίες, ο κ. Κουλλάς σημείωσε ότι υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο. «Υπάρχει σημαντικό πλεόνασμα, υπάρχει ισχυρή οικονομία, η οποία βρίσκεται σε αναπτυξιακούς ρυθμούς», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ένα μέρος θα προκύψει από άλλες πηγές και από την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Ακόμα, σημείωσε ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΗΣΥ, με τις οποίες δεν διαφώνησε το Υπ. Οικονομικών, περίπου €35 εκατ. θα επιστρέψουν στο κράτος μέσα από τους φόρους κατανάλωσης.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, είπε ότι είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που βλέπει η ΔΗΠΑ ότι οι προτάσεις για τη φορολογική μεταρρύθμιση που έχει εισηγηθεί τυγχάνουν αποδοχής και από άλλες πολιτικές δυνάμεις και υπάρχουν οι απαραίτητες συγκλίσεις, «για να βοηθήσουμε στη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών».

Αντιδράσεις για αποκλεισμό

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κομμάτων που κατά ανεξήγητο λόγο δεν κλήθηκαν στη σύσκεψη της Τρίτης στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, δήλωσε ότι «την ώρα που ως ΑΚΕΛ διεκδικούμε εντός της Βουλής δικαιότερη φορολογική μεταρρύθμιση προς όφελος των πολλών, ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ οργανώνουν παρασυναγωγές στο Υπουργείο Οικονομικών με στόχο να αποτρέψουν τη φορολόγηση του πλούτου που προτείνουμε εμείς».

Το ΑΚΕΛ διεκδικεί, μεταξύ άλλων, σημείωσε, φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, φορολόγηση ακίνητης ιδιοκτησίας αξίας €3 εκατ. και άνω, αύξηση του αφορολόγητου στις €22.500, αποτροπή της φορολόγησης των Ταμείων Προνοίας, μείωση του ΦΠΑ από 19% σε 5% στον ηλεκτρισμό, αύξηση των ορίων και των εκπτώσεων σε οικογένειες.

«Το ΑΚΕΛ θα επιμείνει σε προτάσεις που δεν αποτελούν μέρος της συμφωνίας ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ με τον υπουργό Οικονομικών», τόνισε.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, σημείωσε ότι παραμένουν ακόμα αδιευκρίνιστα σημεία στη μεταρρύθμιση. Αναφορικά με τη συνάντηση της Τρίτης, ανέφερε ότι είναι δικαίωμα των κομμάτων να συναντιούνται με όποιον θέλουν, αλλά όχι να κάνουν αναφορά σε συμφωνία με το υπουργείο, από τη στιγμή που η Επιτροπή εξακολουθεί να συζητά τα ίδια κείμενα που είχε ήδη ενώπιόν της, χωρίς να παρουσιαστούν αλλαγές.

Στις επικρίσεις γιατί η σύγκλιση ΔΗΣΥ με τα κόμματα της συμπολίτευσης δεν έγινε δημόσια ή θεσμικά εντός της Επιτροπής ο κ. Κουλάς απάντησε:«Όπου θέλουμε το κάνουμε. Είναι δικαίωμα των πολιτικών κομμάτων όπου θέλουν να συνευρεθούν».