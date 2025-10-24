Κόσμος Ασφαλιστική: Στο ΔΣ ο Οικονομικός Διευθυντής

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η ασφαλιστική εταιρεία Κόσμος ανακοίνωσε τον διορισμό του Ανδρέα Μάμα, ως μη-ανεξάρτητου, εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με ισχύ από την 23η Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η απόφαση διορισμού του κ. Α. Μάμα λήφθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υπό την αίρεση έγκρισης της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και κατόπιν έτυχε έγκρισης από την εν λόγω υπηρεσία.

Ο κ. Μάμας είναι κάτοχος πτυχίου BSc (Hons) Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου MSc in Insurance & Risk Management από το Cass Business School, City University London.

Επιπλέον, είναι κάτοχος του επαγγελματικού τίτλου Chartered Accountant από το Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) από τον Δεκέμβριο του 2012. Έχει εργαστεί στον ελεγκτικό οίκο EY, στον οποίο υπηρέτησε από τον Σεπτέμβριο του 2012 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020 στον τομέα παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών. Από τον Μάρτιο του 2020 εργάζεται στην Εταιρεία ως Οικονομικός Διευθυντής.

