Πρωτοβουλία για να μην αυξηθούν οι τιμές ενέργειας

Με πρωτοβουλία της Κύπρου έχει συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η ανάγκη να επανεξεταστούν κάποιες αποφάσεις της ΕΕ σε σχέση με πράσινους στόχους, οι οποίοι εάν υλοποιηθούν θα αυξήσουν το κόστος του ηλεκτρισμού.

Όπως αναφέρεται, «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει μέτρα για την ομαλοποίηση της έναρξης ισχύος του ETS2 και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει αναθεώρηση του πλαισίου εφαρμογής του ETS2, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών πτυχών».

Το ETS2 είναι το νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (Emissions Trading System) το οποίο θα φέρει επιβάρυνση στην τιμή των υγρών καυσίμων από το 2027.

«Πολλά κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκφράσαμε την ανάγκη όπως οι πράσινοι στόχοι που έχουν τεθεί εδώ και καιρό από την ΕΕ να καταστούν πιο ρεαλιστικοί. Σε αυτό το πλαίσιο και με δική μας πρωτοβουλία, έχει συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα η ανάγκη να επανεξεταστούν κάποιες αποφάσεις της ΕΕ σε σχέση με πράσινους στόχους, οι οποίοι εάν υλοποιηθούν θα αυξήσουν το κόστος του ηλεκτρισμού. Και χαίρομαι γιατί με δική μας πρωτοβουλία και με τη στήριξη πολλών κρατών μελών έχει συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα σχετική αναφορά», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Σύνοδος για ανταγωνιστικότητα στις 12 Φεβρουαρίου

Οι ηγέτες των 27 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης Οκτωβρίου, υιοθέτησαν συμπεράσματα σχετικά με την ανταγωνιστικότητα και τη δίδυμη μετάβαση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του, αποφάσισε για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, με επίκεντρο την απλοποίηση, την πράσινη μετάβαση και την ψηφιακή κυριαρχία.

Οι ηγέτες κατέληξαν σε αποφάσεις για ανταγωνιστικότητα και το κλίμα με τα καλοδουλεμένα σε προκαταρκτικό επίπεδο συμπεράσματα σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, χωρίς εμπόδια. Επιπλέον, μετά το πέρας της Συνόδου, ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, ανακοίνωσε ότι στις 12 Φεβρουαρίου θα γίνει Σύνοδος ηγετών αφιερωμένη στην ανταγωνιστικότητα. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διοργανώσει μια ειδική σύνοδο κορυφής για το θέμα της ανταγωνιστικότητας στις 12 Φεβρουαρίου. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής δεν είναι αρκετά. Χρειαζόμαστε μια πραγματική πολιτισμική αλλαγή στην Ένωση», τόνισε.

Σχετικά με την απλοποίηση, οι ηγέτες στα συμπεράσματα κάνουν λόγο όχι απλώς για μια διοικητική διαδικασία, αλλά για «μια στρατηγική επιλογή για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης», τονίζοντας πως η μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων, η βελτίωση της νομοθετικής αποτελεσματικότητας και η αποφυγή υπερβολικής ρύθμισης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση της οικονομικής δυναμικής της Ένωσης, με έμφαση να δίνεται στην ανάγκη για μια οριζόντια προσέγγιση, η οποία θα καλύπτει όλα τα επίπεδα, ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό και θα εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς, χωρίς να θυσιάζονται τα υψηλά πρότυπα και η ακεραιότητα της Ενιαίας Αγοράς.

Οι ηγέτες τονίζουν πως η πρόοδος που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα δεν αρκεί, και μετά την καταψήφιση του πρώτου πακέτου Omnibus από το Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, καλεί την Επιτροπή και τους συν-νομοθέτες να επιταχύνουν την εργασία τους. Επείγουσα θεωρείται η υιοθέτηση των πακέτων απλοποίησης για τη βιωσιμότητα, τη γεωργία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς και η πρόταση για ένα προαιρετικό 28ο καθεστώς εταιρικού δικαίου, το οποίο θα επιτρέπει στις καινοτόμες επιχειρήσεις να αναπτύσσονται ταχύτερα, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

Παράλληλα, το Συμβούλιο υπογραμμίζει την ανάγκη να αποφεύγονται νέες διοικητικές επιβαρύνσεις, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και καλεί για νομοθετική αυτοσυγκράτηση, με βάση την αρχή της «απλότητας από τον σχεδιασμό».

Σχετικά με την πράσινη μετάβαση, οι ηγέτες τονίζουν πως η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί απλώς μια περιβαλλοντική πρόκληση, αλλά μια ριζική αλλαγή που επηρεάζει την οικονομική και κοινωνική δομή της Ευρώπης. «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της Ένωσης. Για να είναι επιτυχής αυτή η μετάβαση, πρέπει να είναι δίκαιη, πρακτική, οικονομικά αποτελεσματική και κοινωνικά ισορροπημένη, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές εθνικές συνθήκες και παρέχοντας προσιτές λύσεις για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις», αναφέρουν.

Η ενεργειακή ασφάλεια και η πρόσβαση σε προσιτή και καθαρή ενέργεια αποτελούν βασικούς πυλώνες αυτής της μετάβασης, με το Συμβούλιο να καλεί για την επιτάχυνση των προσπαθειών για τη δημιουργία μιας πραγματικής Ενεργειακής Ένωσης μέχρι το 2030, με έμφαση στην ηλεκτροδότηση, τις υποδομές αποθήκευσης και τις διασυνδέσεις.

Το Συμβούλιο επίσης τονίζει την ανάγκη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των παραδοσιακών βιομηχανιών, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η ναυτιλία, η αεροπορία και οι ενεργειακά έντονες βιομηχανίες, όπως η χάλυβας, τα μέταλλα, τα χημικά, το τσιμέντο και τα κεραμικά, καλώντας για προστασία από αθέμιτες τακτικές του παγκόσμιου εμπορίου.

Σχετικά με την ψηφιακή μετάβαση, αυτή σύμφωνα με τα συμπεράσματα των 27 δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά και την κυριαρχία, την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, ενώ συνδέεται και με την αυτονομία της Ένωσης. Η προστασία της ψηφιακής υποδομής και της τεχνολογικής βάσης της Ευρώπης από υβριδικές απειλές, κυβερνοαπειλές και στρατηγικές εξαρτήσεις αποτελεί βασική προτεραιότητα, ενώ τονίζεται η ανάγκη για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών τεχνολογικών ικανοτήτων και την ποικιλομορφία των πηγών κρίσιμων πρώτων υλών, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική εξάρτηση από εξωτερικούς προμηθευτές. Επιπλέον, η ενίσχυση της καινοτομίας στον ιδιωτικό τομέα, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και η υποστήριξη των startups αποτελούν βασικούς στόχους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

