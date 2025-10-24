Παράπονα πολιτών για κριτήρια στο επίδομα τέκνου- Πώς απαντά ο Υπουργός Εργασίας

Ερωτήματα μέσω της κοινοβουλευτικής οδού, υπέβαλε ο βουλευτής Νίκος Γεωργίου με αφορμή πολλά παράπονα πολιτών σε σχέση με την εφαρμογή των εισοδηματικών κριτηρίων για την παραχώρηση επιδόματος τέκνου για το έτος 2025, όπου λήφθηκε υπόψη το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας για το 2024.

Ο κ. Γεωργίου υπέβαλε 6 ερωτήματα προς τον Υπουργό Εργασίας, Γιάννη Παναγιώτου:

1. Ισχύει ότι για σκοπούς υπολογισμού του ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη και οι διατροφές τέκνων που καταβάλλονται από τον/την πρώην σύζυγο βάσει δικαστικής απόφασης; Αν ναι, πώς αιτιολογείται η προσμέτρηση αυτών των ποσών ως εισόδημα του γονέα που τα λαμβάνει, εφόσον προορίζονται αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών των παιδιών;

2. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων που ξαναπαντρεύτηκαν και πληρώνει ένας από τους δύο ή/και οι δύο διατροφή στον/στην πρώην σύζυγο, γιατί προσμετράται το ποσό της διατροφής που καταβάλλεται στο ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της νέας οικογένειας του πρώην συζύγου που καταβάλλει τη διατροφή;

3. Λαμβάνονται υπόψη εφάπαξ έκτακτα ποσά, όπως αποζημιώσεις, πώληση κινητής/ακίνητης περιουσίας, εφάπαξ χορηγίες, επιστροφές δανείων, έκτακτα επιδόματα, μονογονεϊκό επίδομα κ.λπ., κατά τον υπολογισμό του ετήσιου εισοδήματος; Υπάρχει διάκριση μεταξύ μόνιμων και έκτακτων εσόδων κατά την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας [Ν.167(Ι)/2002];

4. Υπάρχει πρόθεση τροποποίησης της νομοθεσίας ή/και των σχετικών διαδικασιών, ώστε να αποφεύγονται τέτοιες περιπτώσεις που οδηγούν κατά τεκμήριο σε αδικίες σε βάρος τριμελών, πολύτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών;

5. Υπάρχει πρόβλεψη για την εφαρμογή διαδικασίας εξατομικευμένης αξιολόγησης, σε περιπτώσεις όπου το συνολικό εισόδημα παραπλανητικά υπερβαίνει τα κριτήρια λόγω τέτοιων μη επαναλαμβανόμενων ποσών;

6. Υπάρχει πρόθεση να επαναξιολογηθούν οι περιπτώσεις πολιτών που τους έγινε αποκοπή ή μείωση του επιδόματος;»

Απάντηση Υπουργού

Στην απάντησή του ο υπουργός εξηγεί ότι οικογενειακό εισόδημα, σημαίνει το συνολικό ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα όλων των μελών της οικογένειας που προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους ακαθάριστων εισοδημάτων που απέκτησε το κάθε μέλος της οικογένειας κατά το έτος που προηγείται του έτους, κατά το οποίο καταβάλλεται το επίδομα·

Για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτάται από όλα τα μέλη της οικογένειας, μεταξύ άλλων από εργασία, απασχόληση, συντάξεις, ενοίκια, έσοδα από τόκους και μερίσματα, διατροφή, επιχορηγήσεις από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, καθώς και οποιοδήποτε δημόσιο βοήθημα που παραχωρείται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, καθώς και από οποιεσδήποτε άλλες χορηγίες, επιδόματα και πηγές εισοδήματος στη Δημοκρατία ή και στο εξωτερικό.

Νοείται ότι, εξαιρούνται από τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος, τα εισοδήματα των τέκνων μαθητών/φοιτητών πλήρους φοίτησης από εργασία ή απασχόληση, το επίδομα τέκνου, η φοιτητική χορηγία, οι παροχές της φοιτητικής 3 μέριμνας και οι υποτροφίες, καθώς και τα επιδόματα και οι χορηγίες σε αναξιοπαθούντα άτομα με αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις.

Διευκρινίσεις

Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία η Διατροφή μετρά ως εισόδημα.

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, ο υπουργός διευκρινίζει ότι το άρθρο 6 της σχετικής Νομοθεσίας αναφέρει με σαφήνεια τι λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος και παραθέτει επακριβώς ποια εισοδήματα/επιδόματα/χορηγίες εξαιρούνται. «Το ποσό που καταβάλλει ο πρώην σύζυγος ως διατροφή δεν εξαιρείται από το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της νέας οικογένειας, καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται σε καμία Νομοθετική διάταξη και επιπρόσθετα η Νομοθεσία δεν παρέχει οποιαδήποτε διακριτική ευχέρεια στον Προϊστάμενο να το εξαιρέσει από τον υπολογισμό του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος», σημειώνει.

Αναφορικά με το τρίτο ερώτημα ο υπουργός αναφέρει ότι σύμφωνα με το Νόμο, η οικογένεια δε δικαιούται σε επίδομα, εφόσον η συνολική αξία, σε τρέχουσες τιμές, των περιουσιακών της στοιχείων, , υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€1.200.000). «Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, λαμβάνονται υπόψη οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία αποξενώθηκαν κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την παροχή επιδόματος, εκτός στην περίπτωση που η αποξένωση των περιουσιακών στοιχείων έγινε για κάλυψη εξόδων που αφορούν θέματα υγείας ή/ και παιδείας ή που προσκομίζονται στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας ικανοποιητικές επεξηγήσεις για το επιβεβλημένο ή το αναγκαίο της αποξένωσης αυτής: Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση οικογένειας με πέντε (5) ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα», προσθέτει.

Προσπάθεια εκσυγχρονισμού νομοθεσίας

Για το τέταρτο ερώτημα, επισημαίνεται ότι γίνεται προσπάθεια εκσυγχρονισμού της Νομοθεσίας που διέπει την παροχή του Επιδόματος Τέκνου και Μονογονεϊκής Οικογένειας καθώς από το 2024 έχουν γίνει ήδη 3 τροποποιήσεις, οι οποίες πλέον πριν την ψήφιση τους, δημοσιεύονται στην πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης έτσι ώστε ο κάθε πολίτης να έχει την ευκαιρία να θέσει την άποψη του, την εισήγηση του ή/και τη διαφωνία του. Ακολούθως τα σχόλια των πολιτών και των οργανώσεων συλλέγονται, μελετούνται και καταγράφονται για μελλοντική αναφορά. Εν προκειμένω όμως, σημειώνει, στο παρόν στάδιο, για τις πιο πάνω περιπτώσεις εφαρμόζεται η ισχύουσα Νομοθεσία.

Για το πέμπτο ερώτημα, δεν δίνεται απάντηση.

Σε σχέση με το έκτο ερώτημα, αναφέρεται ότι κάθε αίτηση για χορήγηση επιδόματος εξετάζεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων ή από εξουσιοδοτημένο λειτουργό, οι οποίοι δύνανται να εγκρίνουν την αίτηση ή να την απορρίψουν.

«Ζητήματα που αναφύονται κατόπιν οποιοσδήποτε αμφισβήτησης ή αμφιβολίας ως προς την ύπαρξη δικαιώματος σε επίδομα ή ως προς το πρόσωπο προς το οποίο καταβάλλεται το επίδομα, αποφασίζονται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων ή από τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων ή οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί δύνανται να αναθεωρήσουν οποιαδήποτε απόφασή τους σχετική με αίτηση για επίδομα, αν ικανοποιηθούν ότι όταν εξέδωσαν την απόφαση αγνοούσαν ουσιώδες γεγονός ή τελούσαν υπό πλάνη σε σχέση με ουσιώδες γεγονός», προστίθεται.

Σημειώνεται επίσης ότι πρόσωπο, το οποίο δεν ικανοποιείται από απόφαση που εκδόθηκε δυνάμει του εν λόγω Νόμου από το Προϊστάμενο Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας ή εξουσιοδοτημένο λειτουργό, δύναται μέσα σε τριάντα ημέρες από τη γνωστοποίηση σ' αυτό της απόφασης, να την προσβάλει στην Υφυπουργό με έγγραφη αιτιολογημένη προσφυγή»