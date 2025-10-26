Σε εξέλιξη η μεσολαβητική για την ΑΤΑ - Προγραμματίζονται νέες συναντήσεις

Σε εξέλιξη εξακολουθεί να βρίσκεται η μεσολαβητική διαδικασία για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) και προς αυτή την κατεύθυνση, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, πραγματοποιούνται επαφές και καταβάλλονται προσπάθειες για θετική κατάληξη εντός των επόμενων ημερών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατόπιν επικοινωνίας του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννη Παναγιώτου, με τις ηγεσίες των συνδικαλιστικών και των εργοδοτικών οργανώσεων, προγραμματίζονται νέες συναντήσεις των κοινωνικών εταίρων, τις επόμενες ημέρες, με τους Υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών.

Η προσπάθεια, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, επικεντρώνεται στα σημεία που μπορούν να οδηγήσουν σε συγκλίσεις μεταξύ των δύο πλευρών για την επίτευξη μόνιμης συμφωνίας για τον θεσμό της ΑΤΑ και την οριστική ρύθμιση ενός ζητήματος που εκκρεμεί για πολλά χρόνια.

Πάντως, όπως διαπιστώνεται, όλες οι πλευρές είναι προσεκτικές στις δημόσιες τοποθετήσεις τους προς αποφυγή εκτροχιασμού της όλης διαδικασίας.

ΚΥΠΕ