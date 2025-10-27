Με κέρδη έκλεισε την Δευτέρα το ΧΑΚ

Με κέρδη έκλεισε την Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 281,50 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 0,73%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 170,63 μονάδες, σημειώνοντας επίσης κέρδη 0,69%. Ο όγκος συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €286.649.

Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Ξενοδοχεία κατά 3,91%, ενώ με κέρδη έκλεισαν επίσης η Κύρια Αγορά κατά 0,92% και η Εναλλακτική κατά 0,64%. Με πτώση 0,31% έκλεισαν οι Επενδυτικές.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με €173.639 (τιμή κλεισίματος €7,98 - άνοδος 1,01%), της Demetra Holdings με €35.648 (τιμή κλεισίματος €1,63 - πτώση 0,30%), της Logicom με €30.120 (τιμή κλεισίματος €3,80 - άνοδος 2,15%), της Atlantic Insurance με €20.944 (τιμή κλεισίματος €2,22 – χωρίς μεταβολή) και της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €10.004 (τιμή κλεισίματος €4,20 - χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 3 πτωτικά και 3 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 136.

Πηγή: ΚΥΠΕ