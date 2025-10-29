Σε ποιον ανήκει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης;

O υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου, μιλώντας την περασμένη Παρασκευή στην εκπομπή Πρώτη Ενημέρωση του ΡΙΚ και στους συναδέλφους Σταύρο Κυπριανού και Σταυριανή Κωνσταντίνου, έδωσε μια νεά διάσταση στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, Great Sea Interconnector, αναφέροντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ιδιοκτήτη του έργου. Δεν πρόκειται για μια αναφορά εκ παραδρομής καθώς αναφέρθηκε σε δύο σημεία της συνέντευξής του στην Επιτροπή ως ιδιοκτήτη του εργου.

«Ιδιοκτήτης του έργου είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο φορέας υλοποίησης υλοποιεί το έργο το οποίο του ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», είπε για να τονίσει σε άλλο σημείο:

«Να ξέρετε, ως ιδιοκτήτης του έργου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίως και έχει ευθύνη να βοηθήσει το έργο. Όποιαδήποτε πρόκληση υπάρχει στο έργο, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βοηθά με τον δικό της τρόπο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, είτε οικονομική είναι αυτή είτε γεωπολιτική είτε τεχνική. Υπάρχει όμως ένας φορέας υλοποίησης ο οποίος λειτουργεί στη βάση ενός χρονοδιαγράμματος. Ενημερώνει τον ιδιοκτήτη του έργου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και προφανώς, εάν έχει κάποια από αυτές τις προκλήσεις τις οποίες προανέφερα, είμαι σίγουρος ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις γνωρίζει από τον φορέα υλοποίησης».

Ωστόσο στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ διαβάζουμε ότι «η Great Sea Interconnector, θυγατρική εταιρεία ειδικού σκοπού του ΑΔΜΗΕ, συστάθηκε τον Ιανουάριο 2024, ως φορέας υλοποίησης και χρηματοδότησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου-Ισραήλ, και σημειώνεται ότι το έργο είναι ενταγμένο στον κατάλογο των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest - PCI) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόσθετα, η ΡΑΕΚ πρόσφατα -και μετά την τελευταία συνάντηση του κ. Παπαναστασίου με τον Έλληνα ομόλογό του, Σταύρο Παπασταύρου, στις 6 Οκτωβρίου- δημοσίευσε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας τις αποφάσεις για τη μεταβίβαση από τον EuroAsia Interconnector LTD στον ΑΔΜΗΕ ΑΕ της Άδειας Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης και της Άδειας Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕΚ, για να εκτελεστεί η μεταβίβαση της ιδιοκτησίας πρέπει εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της απόφασης ο κάτοχος της άδειας να ετοιμάσει και να υποβάλει προς έγκριση στη ΡΑΕΚ κώδικα δεοντολογίας ο οποίος ισχύει για κάθε διευθυντή και κάθε άτομο που απασχολείται με σύμβαση εργασίας στη δραστηριότητα της ιδιοκτησίας της γραμμής διασύνδεσης και διασφαλίζει ότι ο κώδικας περιλαμβάνεται ως μέρος κάθε σχετικής σύμβασης εργασίας με αυτόν.

Ο κ. Παπαναστασίου εμφανίστηκε με βεβαιότητα για το ποιος είναι ιδιοκτήτης του έργου και θα ήταν χρήσιμο να διευκρινίσει τι εννοεί. Να θυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μέχρι στιγμής ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του έργου με το ποσό των €675 εκατ., το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσό που έχει δεσμευτεί για την υλοποίηση Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος.