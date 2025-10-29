Έριξε ταχύτητα η αύξηση των μισθών- Στο 4,2% το δεύτερο τρίμηνο

Επιβράδυνση παρουσίασε το δεύτερο τρίμηνο του 2025 η αύξηση των μισθών, όπως προκύπτει από στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, εκτιμώνται στα €2.476 σε σύγκριση με €2.375 το δεύτερο τρίμηνο του 2024, δηλαδή παρατηρείται αύξηση 4,2%. Το πρώτο τρίμηνο του 2025, η ετήσια αύξηση των απολαβών ήταν 4,9% ενώ το δεύτερο τρίμηνο του 2024 5%.

Όσον αφορά τη μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, παρατηρείται αύξηση στις μέσες ακαθάριστες απολαβές διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις κατά 0,9% έναντι 1,7% που ήταν η τριμηνιαία μεταβολή το πρώτο τρίμηνο του 2025 και 1,3% το δεύτερο τρίμηνο του 2024.

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των ανδρών κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, εκτιμώνται στα €2.656 και των γυναικών στα €2.251. Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των ανδρών και των γυναικών αυξήθηκαν κατά 3,8% και 4,7% αντίστοιχα.

Όσον αφορά την κατανομή των εισοδημάτων στο σύνολο των εργαζομένων, το 36,1% λαμβάνει μισθό μέχρι €1500, 40% μεταξύ €1501 και €2999 και 12,8% μεταξύ €3000 και €4499. Ποσοστό 5,1% λαμβάνει πέραν των €6 χιλ.

Μέχρι €1500 λαμβάνει το 29,9% των Κυπρίων και το 48,7% των ξένων.

Πάνω από €6 χιλ. λαμβάνει το 7,7% των ξένων και μόλις το 3,8% των Κυπρίων.