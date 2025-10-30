Αποφασίζουν για έλεγχο ξένων επενδύσεων- Τα δεδομένα και οι προβληματισμοί

Στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση οδηγείται σήμερα το απόγευμα το νομοσχέδιο «Ο περί της Θέσπισης Πλαισίου για Έλεγχο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Νόμος του 2025» που συζητήθηκε σε πέντε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών, με βάση τα κατατεθέντα στοιχεία οι προτεινόμενες ρυθμίσεις προβλέπουν κυρίως για:

1. την υποχρέωση ξένου επενδυτή να κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή την πρόθεσή του για την πραγματοποίηση άμεσης ξένης επένδυσης (ΑΞΕ),

2. τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται, προκειμένου ΑΞΕ να υπόκειται σε υποχρεωτική κοινοποίηση,

3. τη διαδικασία ελέγχου ΑΞΕ από την αρμόδια αρχή,

4. τις απαιτούμενες πληροφορίες στο πλαίσιο ελέγχου ΑΞΕ,

5. τα κριτήρια και τους παράγοντες που δυνατόν να λαμβάνει υπόψη η αρμόδια αρχή κατά τον έλεγχο ΑΞΕ ως προς το ενδεχόμενο επηρεασμού της ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης,

6. την επιβολή όρων και προϋποθέσεων από την αρμόδια αρχή σε σχέση με ΑΞΕ,

7. την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και τη λήψη άλλων μέτρων από την αρμόδια αρχή σε περίπτωση παράβασης προνοιών του προτεινόμενου νόμου,

8. τη σύσταση και λειτουργία Συμβουλευτικής Επιτροπής, για σκοπούς πληροφόρησης και παροχής συμβουλών προς την αρμόδια αρχή σε σχέση με ΑΞΕ,

9. την υποβολή έκθεσης από την αρμόδια αρχή προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου,

10. τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα της αρμόδιας αρχής που προκύπτουν από τη συμμετοχή της Δημοκρατίας στον μηχανισμό συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τον έλεγχο ΑΞΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

11. τη δυνατότητα προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου κατά των αποφάσεων της αρμόδιας αρχής σε σχέση με ΑΞΕ.

Αναγκαίος ο έλεγχος για ασφάλεια

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η θέσπιση εθνικού μηχανισμού ελέγχου των ΑΞΕ στη Δημοκρατία κρίνεται αναγκαία για την προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας σε τομείς στρατηγικής σημασίας, καθώς και για τη διασφάλιση της συμμετοχή της Κύπρου στον σχετικό μηχανισμό συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνεται ότι η εκτελεστική εξουσία είχε καταθέσει σε προηγούμενη σύνοδο της Βουλής αντίστοιχο νομοσχέδιο, το οποίο εξετάστηκε από την επιτροπή σε μεγάλο αριθμό συνεδριάσεών της μεταξύ των ετών 2022 και 2024.

Ωστόσο, εκφράστηκαν από τους εμπλεκόμενους φορείς σωρεία απόψεων, εισηγήσεων, αλλά και ενστάσεων επί των προνοιών του. Συναφώς, η επιτροπή κάλεσε την εκτελεστική εξουσία όπως προβεί σε εκ νέου διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να εξευρεθούν συγκλίσεις και να υποβληθεί κατά το δυνατόν κοινά αποδεκτό κείμενο νομοσχεδίου.

Ως εκ τούτου, η εκτελεστική εξουσία μετά την επανεξέτασή του αποφάσισε όπως το αποσύρει και καταθέσει στη Βουλή το υπό εξέταση νομοσχέδιο.

Νέες ρυθμίσεις

Στο στάδιο της συζήτησης επί της αρχής του νομοσχεδίου η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε την επιτροπή για τις νέες ρυθμίσεις που περιλήφθηκαν στο υπό εξέταση νομοσχέδιο, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι:

1. εισάγεται χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου επενδυτής οφείλει να κοινοποιήσει στην αρμόδια αρχή την πρόθεσή του σε σχέση με ΑΞΕ, το οποίο καθορίζεται στις δέκα ημέρες τουλάχιστον πριν από την πραγματοποίηση της επένδυσης,

2. προστίθεται στα κριτήρια υποχρεωτικής κοινοποίησης ΑΞΕ η ελάχιστη αξία της επένδυσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται στα €2 εκατ.,

3. διασαφηνίζεται ότι για την πραγματοποίηση της ΑΞΕ απαιτείται η εκ των προτέρων εξασφάλιση έγκρισης από την αρμόδια αρχή,

4. εξαιρείται από την υποχρέωση κοινοποίησης ΑΞΕ που αφορά πλοία υπό ναυπήγηση ή πλοία που αποτελούν αντικείμενο αγοραπωλησίας, εκτός από πλωτές μονάδες αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου, λόγω του ιδιαίτερου καθεστώτος του τομέα της ναυτιλίας,

5. παρέχεται το δικαίωμα στην αρμόδια αρχή να εξετάζει οποιαδήποτε ΑΞΕ, ανεξαρτήτως εάν εμπίπτει στο πλαίσιο υποχρεωτικής κοινοποίησης, στις περιπτώσεις που υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρηθεί ότι η ΑΞΕ ενδέχεται να επηρεάσει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, ενώ, στην περίπτωση που η ΑΞΕ δεν υπόκειται σε υποχρεωτική κοινοποίηση, το εν λόγω δικαίωμα είναι δυνατό να ασκηθεί εντός δεκαπέντε μηνών από την ημερομηνία πραγματοποίησης της επένδυσης,

6. παρέχεται η δυνατότητα στη Συμβουλευτική Επιτροπή να καλεί ενώπιόν της εκπροσώπους της δημόσιας υπηρεσίας, για να παρέχουν την εμπειρογνωμοσύνη τους, και διασαφηνίζεται ότι η εν λόγω επιτροπή παρέχει αιτιολογημένη γραπτή συμβουλή προς την αρμόδια αρχή, η οποία βασίζεται στις εισηγήσεις των εν λόγω προσώπων και

7. διευρύνεται ο κατάλογος των παραγόντων που θα συνεκτιμώνται από την αρμόδια αρχή κατά την αξιολόγηση ΑΞΕ ως προς το ενδεχόμενο επηρεασμού της ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης, με την περίληψη σε αυτόν του τομέα της τεχνολογίας και των συντελεστών παραγωγής κρίσιμης σημασίας.

Στόχος ο διαφανής μηχανισμός ελέγχου

Η εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ τόνισε τη σημασία του προτεινόμενου νόμου ως προς τον χειρισμό των ΑΞΕ, δηλώνοντας παράλληλα ότι στόχος είναι η σύσταση ενός αποτελεσματικού και διαφανούς μηχανισμού ελέγχου των ΑΞΕ, ο οποίος ωστόσο δεν θα παρεμποδίζει τις επενδύσεις που προωθούν την ανάπτυξη και την καινοτομία.

Επεσήμανε επίσης ότι στο παρόν στάδιο είναι αναγκαία η προώθηση του προτεινόμενου σχεδιασμού ως έχει διαμορφωθεί και, αφού αξιολογηθούν τα δεδομένα από την εφαρμογή του, να εξεταστεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο αναθεώρησης και βελτίωσής του.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και του Υφυπουργείου Ναυτιλίας συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου.

Εισηγήσεις και επιφυλάξεις

Οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, του ΠΔΣ, του ΣΤΚ, του ΣΕΛΚ, του ΚΝΕ, της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών, του CIBA, του CIFA και του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων συμφώνησαν επί της αρχής με το νομοσχέδιο. Ορισμένοι εξ αυτών εξέφρασαν επιμέρους απόψεις, εισηγήσεις και επιφυλάξεις, οι οποίες αναλύθηκαν κατά το στάδιο της κατ’ άρθρον συζήτησης.

Ειδικότερα, η εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ, η οποία κατέθεσε τις θέσεις του επιμελητηρίου και, με γραπτό υπόμνημα ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2025, τόνισε την ανάγκη βελτίωσης επιμέρους προνοιών του νομοσχεδίου, προκειμένου να διασφαλιστούν η διαφάνεια, η προβλεψιμότητα και η ασφάλεια δικαίου, και συναφώς εισηγήθηκε μεταξύ άλλων:

1. τον περιορισμό της προθεσμίας για τη λήψη απόφασης από την αρμόδια αρχή κατά πόσο ΑΞΕ θα τύχει ελέγχου από είκοσι σε δεκαπέντε ημέρες,

2. την περίληψη του ΚΕΒΕ ως εξ οφίκιο μέλους στη Συμβουλευτική Επιτροπή,

3. τον καθορισμό κριτηρίων καταλληλότητας για τους εξωτερικούς σύμβουλους από τους οποίους θα δύναται να λαμβάνει υπηρεσίες η Συμβουλευτική Επιτροπή,

4. την υποχρέωση σύναψης συμφωνίας εμπιστευτικότητας για τα πρόσωπα που θα στελεχώνουν την αρμόδια αρχή, τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και τους εξωτερικούς συμβούλους,

5. τον σαφή καθορισμό των τεχνολογιών κρίσιμης σημασίας που θα εμπίπτουν στις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Ο εκπρόσωπος του ΚΝΕ εισηγήθηκε όπως το κριτήριο της ελάχιστης αξίας της επένδυσης καθορίζεται ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας αντί της εφαρμογής του ενιαίου ορίου ύψους €2 εκατ.

Οι εκπρόσωποι του ΠΔΣ και του CIBA εισηγήθηκαν μεταξύ άλλων όπως:

1. διασαφηνιστεί ότι στην περίπτωση εξέτασης από αρμόδια αρχή ήδη πραγματοποιηθείσας επένδυσης σε μεταγενέστερο στάδιο, για την οποία δεν υφίστατο υποχρέωση κοινοποίησης, θα ισχύουν τα ίδια κριτήρια βάσει των οποίων δημιουργείται η υποχρέωση κοινοποίησης ΑΞΕ πριν από την πραγματοποίησή της,

2. περιληφθούν στην έννοια της επιχείρησης στρατηγικής σημασίας και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση,

3. διαγραφεί η πρόνοια για την λήψη υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων από τη Συμβουλευτική Επιτροπή,

4. προβλεφθεί η δυνατότητα έκδοσης κανονισμών, εγκυκλίων και οδηγιών για σκοπούς ρύθμισης από την αρμόδια αρχή εξειδικευμένων ζητημάτων που αφορούν στην εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου,

5. καθοριστεί σαφώς η έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου.

Ο εκπρόσωπος του ΣΕΛΚ εισηγήθηκε τη συμμετοχή στη Συμβουλευτική Επιτροπή ανεξάρτητων φορέων που σχετίζονται με τον έλεγχο των συμβάσεων και των συναλλαγών.

Επιπροσθέτως, εισηγήθηκε, στην περίπτωση αγοράς υπηρεσιών συμβούλων από τη Συμβουλευτική Επιτροπή, την υιοθέτηση πιο ευέλικτης και ταχύτερης διαδικασίας, αντί της διαδικασίας που προβλέπεται στη νομοθεσία που ρυθμίζει τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ώστε να διασφαλίζεται η εξέταση ΑΞΕ εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Η εκπρόσωπος του CIFA εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου και ειδικότερα σε σχέση με τη διαδικασία υποβολής αίτησης και ελέγχου των ΑΞΕ.

Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη όπως διευκρινιστεί κατά πόσο η αρμόδια αρχή θα ενημερώνει τους επενδυτές ως προς την πορεία εξέτασης της αίτησής τους, καθώς και η έννοια της πραγματοποίησης ΑΞΕ, ώστε να καθίσταται σαφές στους επενδυτές το χρονικό σημείο από το οποίο θα ξεκινά να υπολογίζεται η περίοδος των δέκα ημερών εντός της οποίας θα υφίσταται η υποχρέωση κοινοποίησης ΑΞΕ.

Η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων και Διαχειριστριών Εταιρειών Πιστωτικών Διευκολύνσεων (ΣΕΔΠ) κατέθεσε τις θέσεις του συνδέσμου και μέσω γραπτού υπομνήματος ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2025, εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με την πρακτική εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου, επισημαίνοντας το ενδεχόμενο πρόκλησης αβεβαιότητας και καθυστερήσεων στις επενδύσεις και στις συναλλαγές που σχετίζονται με την αγοραπωλησία ακινήτων, καθώς και με την αναδρομική πρόνοια με την οποία θα παρέχεται το δικαίωμα στην αρμόδια αρχή να εξετάζει σε μεταγενέστερο στάδιο ήδη πραγματοποιηθείσα ΑΞΕ.

Πέραν των πιο πάνω επιφυλάξεων, η ίδια εκπρόσωπος εισηγήθηκε μεταξύ άλλων όπως επενεχθούν τα ακόλουθα:

1. Καθοριστούν με σαφήνεια η έννοια της πραγματοποίησης της ΑΞΕ, καθώς και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων επιχειρήσεις και ακίνητα θα θεωρούνται στρατηγικής σημασίας και καίριας σημασίας, αντίστοιχα, ώστε να υπόκεινται στον προτεινόμενο νόμο.

2. Διευκρινιστεί κατά πόσο επενδυτές με διπλή υπηκοότητα (ευρωπαϊκή υπηκοότητα και υπηκοότητα τρίτης χώρας) θα εμπίπτουν στις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

3. Συντμηθούν τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα που σχετίζονται με τις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου ΑΞΕ.

4. Μειωθεί ο χρόνος εντός του οποίου η αρμόδια αρχή θα έχει το δικαίωμα να εξετάζει εκ των υστέρων πραγματοποιηθείσα ΑΞΕ, για την οποία δεν απαιτείται εκ των προτέρων κοινοποίηση.

5. Προκαθοριστούν και δημοσιευθούν τα απαιτούμενα από την αρμόδια αρχή έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση ΑΞΕ και καταρτιστεί πρότυπο έντυπο αίτησης.

6. Προβλεφθεί το δικαίωμα του επενδυτή προς ενημέρωση όσον αφορά την πορεία εξέτασης της αίτησής του.

7. Εισαχθεί μηχανισμός κάλυψης πραγματοποιηθεισών δαπανών των επενδυτών, στις περιπτώσεις που η αρμόδια αρχή αποφασίζει την ακύρωση συναλλαγής.

8. Διευκρινιστεί ότι στις περιπτώσεις συναλλαγών που έχουν ήδη ολοκληρωθεί και έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται δεν θα είναι δυνατή η ακύρωσή τους, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι εθνικής ασφάλειας.

Ο εκπρόσωπος του οργανισμού «TechIsland», χωρίς να διαφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, εισηγήθηκε την εξαίρεση του τομέα της τεχνολογίας από την υποχρέωση κοινοποίησης ΑΞΕ, κατ’ αναλογία των προνοιών που περιλήφθηκαν αναφορικά με τον τομέα της ναυτιλίας.

Διευκρινίσεις ΥΠΟΙΚ και Νομικής Υπηρεσίας

Στο πλαίσιο της εξέτασης του νομοσχεδίου, την επιτροπή απασχόλησαν σωρεία ζητημάτων, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων στις διαδικασίες και στα χρονοδιαγράμματα κοινοποίησης/υποβολής αίτησης και εξέτασης ΑΞΕ, στο ύψος του κριτηρίου της ελάχιστης επένδυσης, στη διασφάλιση της αντικειμενικότητας των αποφάσεων της αρμόδιας αρχής σχετικά με ΑΞΕ, στο δικαίωμα της αρμόδιας αρχής να εξετάζει μη κοινοποιήσιμη ΑΞΕ σε μεταγενέστερο από την πραγματοποίησή της στάδιο, στον συσχετισμό του προτεινόμενου νόμου με την αγορά ακινήτων και γης, στον χειρισμό επενδυτών, που είναι φυσικά πρόσωπα και έχουν διπλή υπηκοότητα, στη δυνατότητα συμμετοχής στη συμβουλευτική επιτροπή εκπροσώπων φορέων του ιδιωτικού τομέα, στη συμβατότητα του προτεινόμενου νόμου με την υφιστάμενη σχετική με τον τομέα των στρατηγικών αναπτύξεων νομοθεσία, στους παράγοντες που θα συνεκτιμώνται από την αρμόδια αρχή κατά την αξιολόγηση κατά πόσο ΑΞΕ πιθανόν να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, στη χαρτογράφηση των υποδομών ζωτικής σημασίας, καθώς και στον καθορισμό αυστηρών κριτηρίων που να διασφαλίζουν την προστασία των εν λόγω υποδομών.

Περαιτέρω, η επιτροπή εξέφρασε επιφυλάξεις, καθώς και εισηγήσεις για τροποποίηση επιμέρους προνοιών του νομοσχεδίου, οι οποίες αφορούν στη διαδικασία κοινοποίησης και υποβολής αίτησης ΑΞΕ, στη σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, στη δυνατότητα της Συμβουλευτικής Επιτροπής να λαμβάνει υπηρεσίες από εξωτερικούς συμβούλους, στη λήψη μέτρων από την αρμόδια αρχή για την έκδοση διαταγμάτων σε περίπτωση παράβασης των προνοιών του προτεινόμενου νόμου, καθώς και στη μη περίληψη του τομέα του αεροδιαστήματος στις υποδομές κρίσιμης σημασίας ως καθορίζεται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ενημέρωσαν εκτενώς την επιτροπή σε σχέση με τα τεθέντα τόσο από την ίδια όσο και από τους εμπλεκόμενους φορείς ζητήματα και κατέθεσαν τις απόψεις τους επί των εκφρασθεισών εισηγήσεων.

Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις σε γη και ακίνητα θα εμπίπτουν στο πεδίο του προτεινόμενου νόμου, μόνο σε περίπτωση που η γη και τα ακίνητα είναι καίριας σημασίας για τη χρήση υποδομών ζωτικής σημασίας.

2. Η εκτελεστική εξουσία προγραμματίζει τη χαρτογράφηση των υποδομών ζωτικής σημασίας. Ωστόσο, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, για σκοπούς διευκόλυνσης των δυνητικών επενδυτών, το Υπουργείο Οικονομικών θα προβεί στην έκδοση κατευθυντήριων γραμμών οι οποίες θα παραπέμπουν στις σχετικές πρόνοιες της ευρωπαϊκής Οδηγίας στην οποία καθορίζεται η έννοια των κρίσιμων υποδομών, πρακτική η οποία εφαρμόζεται και σε άλλα κράτη μέλη.

3. Πλείστα των κρατών μελών δεν εφαρμόζουν το κριτήριο της ελάχιστης αξίας επένδυσης στα κριτήρια υποχρεωτικής κοινοποίησης ΑΞΕ. Παρ’ όλα αυτά, το εν λόγω κριτήριο ενσωματώθηκε κατόπιν αιτήματος εμπλεκόμενων φορέων, καθότι κρίθηκε ότι θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο. Η ελάχιστη αξία καθορίστηκε στα €2 εκατομ., κατ’ αντιστοιχία της αξίας που υιοθετήθηκε από κράτη μέλη που εφαρμόζουν το εν λόγω κριτήριο και κρίνεται ότι διασφαλίζει τον μη αποκλεισμό από τον έλεγχο ΑΞΕ που ενδέχεται να επηρεάσει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη.

4. Η δυνατότητα της αρμόδιας αρχής να εξετάζει εντός δεκαπέντε μηνών από την ημερομηνία πραγματοποίησης ΑΞΕ που δεν υπόκειται στην υποχρέωση κοινοποίησης δεν έχει αναδρομικό χαρακτήρα και συνεπώς επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου δεν θα εμπίπτουν στον προβλεπόμενο έλεγχο. Η δυνατότητα αυτή βασίζεται σε ανάλογη πρόνοια του Κανονισμού 2019/542 και αποσκοπεί στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

5. Ο Κανονισμός 2019/542 δεν προβλέπει την εφαρμογή κριτηρίων για τον εκ των υστέρων έλεγχο ΑΞΕ και ως εκ τούτου το Υπουργείο Οικονομικών δεν υιοθετεί τη σχετική εισήγηση των εκπροσώπων του ΠΔΣ και του CIBA.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ενημέρωσε την επιτροπή εκτενώς για τον καθορισμό στον προτεινόμενο νόμο χρονοδιαγραμμάτων εξέτασης ΑΞΕ, επισημαίνοντας ότι σε αυτά λαμβάνονται υπόψη και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 2019/452 χρονοδιαγράμματα ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού συνεργασίας για ΑΞΕ.

Αναθεωρημένα κείμενα νομοσχεδίου

Η επιτροπή, στη βάση των όσων διημείφθησαν ενώπιόν της, κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών όπως μελετήσει τις εκφρασθείσες απόψεις και εισηγήσεις της ίδιας και των εμπλεκόμενων φορέων και καταθέσει ενώπιόν της αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου.

Το Υπουργείο Οικονομικών στη βάση της πιο πάνω θέσης της επιτροπής κατέθεσε δύο αναθεωρημένα κείμενα νομοσχεδίου, με τελικό κατατεθειμένο κείμενο στις 25 Σεπτεμβρίου 2025.

Στο στάδιο της εξέτασης των αναθεωρημένων κειμένων οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσαν την επιτροπή για τις αλλαγές που επήλθαν στο νομοσχέδιο, με τις οποίες κυρίως:

1. διασαφηνίζεται ότι φυσικά πρόσωπα με διπλή υπηκοότητα δεν θα θεωρούνται ξένοι επενδυτές για σκοπούς του προτεινόμενου νόμου,

2. απαλείφεται το χρονικό περιθώριο των δέκα ημερών πριν από την πραγματοποίηση της επένδυσης εντός του οποίου ο επενδυτής υποχρεούται να προβεί σε κοινοποίηση της επένδυσης,

3. διευκρινίζεται ότι η πραγματοποίηση της επένδυσης υφίσταται από το χρονικό σημείο κατά το οποίο πληρούται η τελευταία αναβλητική αίρεση επενδυτικής συναλλαγής και απαλείφεται το χρονικό περιθώριο των δέκα ημερών,

4. αναθεωρούνται, για σκοπούς ορθότερης διατύπωσης, οι πρόνοιες που αφορούν στη διαδικασία κοινοποίησης και υποβολής αίτησης ΑΞΕ, καθώς και στη δυνατότητα της αρμόδιας αρχής να προβαίνει στη λήψη μέτρων για έκδοση δικαστικού διατάγματος,

5. εισάγεται χρονικό περιθώριο διάρκειας πέντε ετών από την ημερομηνία πραγματοποίησης της επένδυσης, εντός του οποίου η αρμόδια αρχή θα μπορεί να ασκεί το δικαίωμα εξέτασης ΑΞΕ, σε περίπτωση που αυτή υπόκειτο σε υποχρεωτική κοινοποίηση, αλλά δεν κοινοποιήθηκε,

6. διευκρινίζεται ότι η έγκριση ΑΞΕ από την αρμόδια αρχή θεωρείται δοθείσα μόνο όταν ο επενδυτής τη λαμβάνει γραπτώς από την αρμόδια αρχή,

7. αναθεωρείται η σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ώστε να μετέχουν σε αυτή ως μέλη οι γενικοί διευθυντές των αρμόδιων υπουργείων ή εκπρόσωποί τους που υπηρετούν σε θέση στην Κλίμακα Α13 και άνω, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται προς τον σκοπό αυτό από τους γενικούς διευθυντές,

8. παρέχεται η δυνατότητα στη Συμβουλευτική Επιτροπή να καλεί ενώπιόν της, πέραν των δημόσιων φορέων, και εκπρόσωπους του ιδιωτικού τομέα, των επαγγελματικών συνδέσμων ή και άλλων φορέων και καθορίζεται υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους των εν λόγω προσώπων περί μη ύπαρξης σύγκρουσης συμφέροντος και υποχρέωσης τήρησης εμπιστευτικότητας,

9. απαλείφεται η δυνατότητα της Συμβουλευτικής Επιτροπής να λαμβάνει υπηρεσίες από εξωτερικούς συμβούλους,

10. γίνεται πρόβλεψη για τη δυνατότητα έκδοσης κανονισμών από το Υπουργικό Συμβούλιο, για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου,

11. εισάγεται στον κατάλογο των υποδομών ζωτικής σημασίας ο τομέας του αεροδιαστήματος και διασαφηνίζεται ότι ο κατάλογος των παραγόντων που συνεκτιμά η αρμόδια αρχή κατά πόσο ΑΞΕ δυνατόν να θίξει τη δημόσια τάξη και ασφάλεια είναι ενδεικτικός και όχι περιοριστικός,

12. καθορίζεται ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου η 2α Απριλίου 2026.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του κειμένου του νομοσχεδίου ως αυτό τελικά αναθεωρήθηκε κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.