Βαρύ το κλίμα για την ΑΤΑ-Δυσοίωνες οι προοπτικές κατάληξης σε συμφωνία

Απαισιόδοξα είναι τα μηνύματα για τη δυνατότητα κατάληξης σε συμφωνία για την ΑΤΑ, μετά τη χθεσινή συνάντηση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας με τους εργοδοτικούς συνδέσμους. Στη συνάντηση, διάρκειας μιάμισης ώρας περίπου, φάνηκε ότι ο δρόμος παραμένει μακρύς και δύσβατος, με τις προοπτικές μιας συμφωνίας να είναι δυσοίωνες. Η απόσταση μεγάλωσε, δεν μίκρυνε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλίμα στην εργοδοτική πλευρά είναι ιδιαίτερα βαρύ καθώς οι σκέψεις της κυβερνητικής πλευράς κινούνται προς την κατεύθυνση της ερμηνείας που έδωσε ο «Π» σε ρεπορτάζ την Τρίτη, ότι δηλαδή για την κυβέρνηση το κλειδί για τη συμφωνία θα αποτελέσει η ενσωμάτωση της ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό.

Όπως πληροφορούμαστε, οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι ξεκαθάρισαν για ακόμη μία φορά ότι το «ΑΤΑ για όλους» είναι εκτός συζήτησης και δεν συζητούν την ενσωμάτωσή της στον κατώτατο που ζητούν οι συντεχνίες.

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες παραμέτρους, ζητείται θετικός ρυθμός ανάπτυξης όλο τον προηγούμενο χρόνο ως προϋπόθεση για την απόδοση ΑΤΑ, πλαφόν στο 4% για πληθωρισμό, επέκταση στο 100% από 66,7% που είναι σήμερα σε διάστημα 18 μηνών και εφαρμογή φοροαπαλλαγών για το επιπρόσθετο κόστος που θα επωμιστούν οι επιχειρήσεις.

Δεν θα είναι α λα καρτ η λύση

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο γενικός γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, ανέφερε ότι «συζητήσαμε επί σειράς συγκεκριμένων ζητημάτων που θεωρούμε όλοι ότι μπορεί να εξεύρουμε κάποιες συγκλίσεις, ούτως ώστε να μπορέσουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτές».

«Παραμένουμε συγκρατημένοι, δεν μπορούμε όμως αυτή τη στιγμή να πούμε είτε το ένα, είτε το άλλο. Αυτό που μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε είναι ότι παραμένουμε αφοσιωμένοι στον κοινωνικό διάλογο, που είπαμε πολλές φορές ότι είναι αυτός που έδωσε λύση σε όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε εδώ και δεκαετίες», σημείωσε.

«Η λύση θα είναι συνολική. Δεν θα είναι α λα καρτ. Ή συμφωνούμε σε όλα ή σε τίποτα. Είμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, νομίζω, και δεν θα ήταν ορθό να συζητήσουμε επί συγκεκριμένων θεμάτων», τόνισε.

Σύμφωνα με τον κ. Ρουσουνίδη, είναι πιθανή η εκ νέου σύγκληση μιας κοινής συνεδρίασης των εκτελεστικών επιτροπών των δύο οργανώσεων.

Κληθείς να απαντήσει εάν δόθηκαν διευκρινίσεις επί του πλαισίου που κατέθεσε η κυβέρνηση την περασμένη Δευτέρα, ανέφερε ότι «έχουμε πάρει κάποιες απαντήσεις, θα τις θέσουμε στα συλλογικά μας όργανα και θα λάβουμε τις αποφάσεις μας και τις κατευθυντήριες γραμμές που θα διαγράψουν και την πορεία του διαλόγου. Έχουμε δεδηλωμένη την πρόθεσή μας για συνέχιση του κοινωνικού διαλόγου και αναμένουμε τα επόμενα βήματα», σημείωσε.

Υπάρχει διαδρομή να διανυθεί

«Δεν τελειώσαμε, υπάρχει διαδρομή να διανυθεί. Έχουμε ακόμα απόσταση, υπάρχουν αποκλίσεις», δήλωσε από πλευράς του ο γενικός διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου.

Αναφερόμενος στη σημερινή συνάντηση των υπουργών με τις συντεχνίες, σημείωσε ότι «θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Είμαστε σε μία κατάσταση η οποία είναι ακόμα μετέωρη ή ρευστή. Δεν έχει κανείς με ασφάλεια τη δυνατότητα να πει ότι οδεύουμε στη μια ή την άλλη πορεία των πραγμάτων», σημείωσε.

«Αντιλαμβανόμαστε το βάρος της ευθύνης. Γνωρίζουμε μετά σημαντικής βεβαιότητας την πορεία των πραγμάτων αν οι εξελίξεις είναι προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση και προσπαθούμε για το καλύτερο. Δεν υπάρχει τίποτε που να καθορίζει το τελικό αποτέλεσμα, ακόμα», τόνισε.

Η διευρυμένη εκτελεστική Επιτροπή της ΟΕΒ συνεδρίασε μετά τη συνάντηση για ενημέρωση όσον αφορά τα αποτελέσματα προκειμένου να πάρουν καθοδήγηση για τα επόμενα βήματα.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα οι δύο υπουργοί αναμένεται να έχουν συνάντηση με τις συντεχνίες. Η κοινή σύσκεψη των κοινωνικών εταίρων την Παρασκευή θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα της συνάντησης με τις συντεχνίες και τον βαθμό καλού κλίματος που θα επικρατήσει.