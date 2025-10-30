Αναμένει αποφάσεις ΚΕΒΕ και συνάντηση Υπουργών-συντεχνιών για ΑΤΑ η ΟΕΒ

Τις αποφάσεις των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, που αναμένεται να ληφθούν εντός της ημέρας, αλλά και την έκβαση της συνάντησης των δύο Υπουργών με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις το απόγευμα, αναμένει η ΟΕΒ, πριν ανακοινώσει τις αποφάσεις που έλαβε το βράδυ της Πέμπτης, μετά τη συνάντηση των εργοδοτικών οργανώσεων με τους δύο Υπουργούς, είπε στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου.

Κληθείς να επιβεβαιώσει πληροφορία που φέρει την ΟΕΒ να αποφάσισε απόρριψη του κυβερνητικού πλαισίου διαπραγμάτευσης κατά τη χθεσινή συνεδρία της, ο κ. Αντωνίου είπε ότι «δεν μπορώ να διαψεύσω την πληροφορία, θα ήταν παραπλανητικό», χωρίς να θέλει, όμως, να γίνει πιο συγκεκριμένος.

«Θα περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσουν τα Επιμελητήρια. Πιστεύω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν οι δύο Υπουργοί με τις συντεχνίες και αναλόγως των εξελίξεων θα κινηθούμε. Έχουμε τοποθέτηση, έχουμε θέση, έχουμε επιδιώξεις, έχουμε σχέδιο, έχουμε πλάνο, έχουμε ό,τι χρειάζεται να έχει κάποιος σε αυτή τη διαδικασία», ανέφερε. Χρειάζεται όμως, υπογράμμισε, «συντονισμός, το κατάλληλο timing και θεσμοθετημένη διαχείριση. Είναι πολύ σημαντικό να σεβαστούμε τις θεσμικές διαδικασίες, διότι δεν έχουμε τίποτε άλλο πέραν από το σύστημα βιομηχανικών σχέσεων για να βγαίνουμε από τα αδιέξοδα».

Ο κ. Αντωνίου πρόσθεσε ότι «ιδεωδώς θα κινηθούμε συντονισμένα και από κοινού, όπως ξεκινήσαμε» με το ΚΕΒΕ, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι σε κάθε περίπτωση, η ΟΕΒ θα αξιολογήσει τις επιλογές της. «Η ΟΕΒ έχει τη δική της αυτονομία, αυτοτέλεια και σώματα. Πιστεύω θα συνεχίσουμε μαζί και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε από κοινού», είπε.

Εν αναμονή των εξελίξεων, ο ΓΔ της ΟΕΒ δεν θέλησε να απαντήσει κατά πόσο υπάρχει έδαφος για κοινή συνάντηση όλων των πλευρών την Παρασκευή, επαναλαμβάνοντας ότι είναι όλα ρευστά. «Δεν είναι σαφώς προδιαγεγραμμένες οι εξελίξεις», σημείωσε.

Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο βρισκόμαστε κοντά στο τέλος της διαδικασίας, είπε ότι «η έκφραση ελπίδας ότι θα καταλήξουμε, είναι έκφραση ελπίδας και τίποτα παραπάνω. Δεν επιβεβαιώνονται οι ελπίδες μου». Πρόσθεσε ότι μια διαδικασία που δεν ολοκληρώνεται ακόμα, μπορεί να κλείσει με τρόπο που θα επιβεβαιώνει ένα αδιέξοδο, ή μπορεί να πάρει παράταση για να ικανοποιηθούν οι κόκκινες γραμμές των πλευρών, για να μπορούν να μπουν σε μια συμφωνία, που θα νιώθουν ότι βγαίνουν με αμοιβαία αποτελέσματα, χωρίς να νιώθει η μια πλευρά ηττημένη και η άλλη ότι κέρδισε πλήρως εις βάρος της άλλης.

Καταληκτικά, ο κ. Αντωνίου είπε ότι κάποια στιγμή, η κάθε πλευρά θα πρέπει να πει του κόσμου τι έκανε. «Θα χρειαστεί μια δημοσιογραφική διάσκεψη για να πούμε τι προτείναμε για να λυθεί το πρόβλημα και γιατί πιστεύουμε τι έπρεπε να γίνει και ο καθένας ας κριθεί», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ