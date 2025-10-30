ΥΠΟΙΚ: Έχουν ήδη αξιοποιηθεί €700 εκατ. από το «ΘΑλΕΙΑ 2021–2027»

Το Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021–2027» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην Κύπρο, με περισσότερα από 100 έργα να υλοποιούνται ή να έχουν ολοκληρωθεί, ενώ ήδη έχουν αξιοποιηθεί περίπου €700 εκατομμύρια, σύμφωνα με την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης (ΓΔΑ) του Υπουργείου Οικονομικών, που αναφέρεται στην επίσκεψη αντιπροσωπείας της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτή την εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΔΑ, η αντιπροσωπεία των Ευρωβουλευτών είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά έργα που υλοποιούνται με ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος,

Στόχος της επίσκεψης, σημειώνεται, ήταν η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας για την προώθηση κοινών πολιτικών στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τα μέλη της αντιπροσωπείας ενημερώθηκαν για την πορεία υλοποίησης δύο έργων με ιδιαίτερα σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Το πρώτο αφορά το έργο «Οργάνωση και Λειτουργία της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συνολικού προϋπολογισμού €8,5 εκατομμυρίων. Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων και η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Μεταξύ των δράσεων που χρηματοδοτούνται περιλαμβάνονται η ανάπτυξη του νέου πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, η αύξηση των επιθεωρήσεων, η ηλεκτρονική τήρηση στοιχείων και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς εργαζόμενους και εργοδότες.

Αναφέρεται ότι η αποστολή των Ευρωβουλευτών επισκέφθηκε επίσης το Κέντρο Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό «Ακτίδα» στη Λευκωσία, έργο προϋπολογισμού €6 εκατομμυρίων που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας. Το Κέντρο παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης, θεραπευτικής παρέμβασης και συμβουλευτικής σε παιδιά με αυτισμό και τις οικογένειές τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην κοινωνική ένταξη και την ευαισθητοποίηση γύρω από τον αυτισμό.

Στο περιθώριο των συναντήσεων, εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης (ΓΔΑ), η οποία αποτελεί τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος ΘΑλΕΙΑ, ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για τη συνολική πρόοδο του Προγράμματος.

Το «ΘΑλΕΙΑ 2021–2027» διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό €1,8 δισ., εκ των οποίων €969 εκατ. προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και €842 εκατ. από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΔΑ, το Πρόγραμμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με περισσότερα από 100 έργα να υλοποιούνται ή να έχουν ολοκληρωθεί, ενώ ήδη έχουν αξιοποιηθεί περίπου €700 εκατομμύρια.

Τα έργα του «ΘΑλΕΙΑ» έχουν συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

«Μέχρι τον Οκτώβριο του 2025, 6.000 άνεργοι τοποθετήθηκαν σε νέες θέσεις, 1.100 νέοι πτυχιούχοι συμμετείχαν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης, και 540 νέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης έλαβαν καθοδήγηση για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, 35 Κοινωνικοί Λειτουργοί Γειτονιάς δραστηριοποιούνται σε 19 δήμους και 255 κοινότητες, εξυπηρετώντας σχεδόν 2.700 περιπτώσεις», σημειώνεται.

Επιπλέον, 25.000 παιδιά έως τεσσάρων ετών επωφελήθηκαν από επιδότηση διδάκτρων και σίτισης σε νηπιαγωγεία, ενώ 27.000 μαθητές λαμβάνουν κάθε χρόνο στήριξη μέσω δράσεων κοινωνικής ένταξης και 65.000 μαθητές συμμετέχουν στο πρόγραμμα σχολικού πρωινού. Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται και στα άτομα με αναπηρίες, με 23.000 αξιολογήσεις, 12 κατοικίες ανεξάρτητης διαβίωσης, 8 ατομικά προγράμματα και 130 άτομα που λαμβάνουν υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας.

Η επίσκεψη των Ευρωβουλευτών ανέδειξε το ευρύ φάσμα κοινωνικών και αναπτυξιακών παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται μέσω του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ», επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών στην Κύπρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ