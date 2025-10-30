Σε νέα επίπεδα ρεκόρ τα έσοδα τουρισμού- Στα €2,5 δισ. το οκτάμηνο 2025

Σε νέα επίπεδα ρεκόρ εκτοξεύονται τα τουριστικά έσοδα στην Κύπρο σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία, αποτυπώνοντας την δυναμική του κλάδου που δίνει ώθηση στην οικονομία.

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €2,5 δισ. σε σύγκριση με €2,1 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 16,5%.

Όσον αφορά τον Αύγουστο του 2025, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Αύγουστο 2025 ανήλθαν σε €581,8 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 13,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου που ήταν €511,4 εκατ.

Αύξηση 4,9% στην κατά κεφαλή δαπάνη

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Αύγουστο 2025 ανέρχεται σε €966,41 σε σύγκριση με €921,59 τον Αύγουστο 2024, σημειώνοντας αύξηση 4,9%.

Οι Βρετανοί τουρίστες (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 32,1% του συνόλου των τουριστών τον Αύγουστο 2025) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €112,74 ημερησίως, ενώ οι Ισραηλινοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 17,5% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €152,44. Οι τουρίστες από την Πολωνία (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 7,0%), ξόδεψαν €96,15 ημερησίως.