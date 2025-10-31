Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ετήσια αύξηση 8,4% στο διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών

Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των Μη Κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων που Εξυπηρετούν Νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) αυξήθηκε κατά 8,4% το 2024 σε σύγκριση με το 2023

Ετήσια αύξηση 8,4% στο Διαθέσιμο Εισόδημα των Νοικοκυριών και των Μη Κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων που Εξυπηρετούν Νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ), καταδεικνύουν στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Με βάση τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών των Εθνικών Λογαριασμών κατά θεσμικό τομέα για το έτος 2024, το ακαθάριστο δαθέσιμο εισόδημα για το σύνολο της οικονομίας ανήλθε σε €30.655,2 εκατ., η ακαθάριστη αποταμίευση ανήλθε σε €4.339,5 εκατ. και η καθαρή ανάγκη χρηματοδότησης (-) διαμορφώθηκε σε €3.063,8 εκατ. 

Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ αυξήθηκε κατά 8,4% το 2024 σε σύγκριση με το 2023, από €19.387,8 εκ. σε €21.016,1 εκ., ενώ η τελική καταναλωτική δαπάνη τους, αυξήθηκε κατά 5,8% το 2024 σε σύγκριση με το 2023, από €18.829,8 εκ. σε €19.915,1 εκ.

