Με πτώση έκλεισε το ΧΑΚ την Παρασκευή, αμελητέα εβδομαδιαία άνοδος

Με ζημιές έκλεισε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός του Δείκτης διαμορφώθηκε στις 279,52 μονάδες, με πτώση 1,57%. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 169,54 μονάδες, με επίσης ζημιές 1,58%.

Η αξία των συναλλαγών ήταν 962.653,54 ευρώ.

Η εβδομάδα έκλεισε με αμελητέα άνοδο 0,02%, ενώ ο μήνας έκλεισε με πτώση 2,62%.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά είχε πτώση 2,16%, όπως και η Εναλλακτική με 0,89% και οι Επενδυτικές με 0,29%, ενώ τα Ξενοδοχεία έκλεισαν χωρίς μεταβολή.

Την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε με μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 295.251,36 ευρώ (τιμή κλεισίματος 7,920 ευρώ - πτώση 2,22%), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με όγκο 285.854,98 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,300 ευρώ - πτώση 3,70%), τη μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 143.220,23 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,640 ευρώ - πτώση 0,30%), τη μετοχή της Logicom με όγκο 141.360,00 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,700 ευρώ - πτώση 4,15%) και τη μετοχή της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με όγκο 64.496,18 ευρώ (τιμή κλεισίματος 4,220 ευρώ - πτώση 1,40%)

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 2 κινήθηκαν ανοδικά, 8 πτωτικά και 5 χωρίς μεταβολή.

Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 191.

Πηγή: ΚΥΠΕ