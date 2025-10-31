Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Με πτώση έκλεισε το ΧΑΚ την Παρασκευή, αμελητέα εβδομαδιαία άνοδος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο  Γενικός του Δείκτης διαμορφώθηκε στις  279,52 μονάδες, με πτώση 1,57%

Με ζημιές έκλεισε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο  Γενικός του Δείκτης διαμορφώθηκε στις  279,52 μονάδες, με πτώση 1,57%. Ο Δείκτης  FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 169,54 μονάδες, με επίσης ζημιές 1,58%. 

Η αξία των συναλλαγών ήταν 962.653,54 ευρώ. 

Η εβδομάδα έκλεισε με αμελητέα άνοδο 0,02%, ενώ ο μήνας έκλεισε με πτώση 2,62%.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά είχε πτώση 2,16%, όπως και η Εναλλακτική με 0,89% και οι Επενδυτικές με 0,29%, ενώ τα Ξενοδοχεία έκλεισαν χωρίς μεταβολή. 

Την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε με μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 295.251,36 ευρώ (τιμή κλεισίματος 7,920 ευρώ - πτώση 2,22%), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με όγκο 285.854,98 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,300 ευρώ - πτώση 3,70%), τη μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 143.220,23 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,640 ευρώ - πτώση 0,30%), τη μετοχή της Logicom με όγκο 141.360,00 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,700 ευρώ - πτώση 4,15%) και τη μετοχή της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με όγκο 64.496,18 ευρώ (τιμή κλεισίματος 4,220 ευρώ - πτώση 1,40%)

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 2 κινήθηκαν ανοδικά, 8 πτωτικά και 5 χωρίς μεταβολή. 

Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 191. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΧΑΚΧρηματιστήριο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα