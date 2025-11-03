Τι δείχνει το νέο παρατηρητήριο για e-kalathi- Ερωτήματα Συνδέσμου Καταναλωτών

O συνολικός αριθμός των προϊόντων που έχουν οι υπεραγορές στο e-kalathi παρουσιάζει αισθητή μείωση από μήνα σε μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Σύνδεσμος Καταναλωτών.

«Αυτή η παρατήρηση μας ανησυχεί ως καταναλωτές και θα πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος», σημειώνεται.

Από τους 478 κωδικούς προϊόντων που περιλαμβάνονται στο e-kalathi, στις 31 Οκτωβρίου 2025 εντοπίστηκαν συνολικά 200 κοινοί κωδικοί για τις υπεραγορές Σκλαβενίτης, Αθηαινίτης και Άλφα Μέγα. Αυτές οι υπεραγορές επιλέγηκαν καθ’ ότι διαθέτουν τα περισσότερα κοινά προϊόντα σε σύγκριση με άλλες υπεραγορές.

Επιπρόσθετα παρουσιάζουν μια σχετική σταθερότητα στο σύνολο των προϊόντων που είναι στο e-kalathi. Αν προστεθούν και άλλες υπεραγορές, ο συνολικός αριθμός των κοινών προϊόντων θα είναι πολύ μικρότερος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αν προστεθούν όλες οι υπεραγορές με παγκύπρια κάλυψη, τότε τα κοινά προϊόντα θα ήταν μόνο 76 από τα 478.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο παρατηρήθηκε μια διαφοροποίηση των τιμών μεταξύ των ίδιων καταστημάτων της ίδιας υπεραγοράς. «Αυτή η διαφοροποίηση δεν υπήρχε στους προηγούμενους μήνες και θα πρέπει να διερευνηθεί», σημειώνει.

Μια άλλη σημαντική παρατήρηση είναι ότι τα κοινά προϊόντα μεταξύ των υπεραγορών παρουσιάζουν αισθητή μείωση από μήνα σε μήνα. Συγκεκριμένα τα κοινά προϊόντα τον Ιούλιο ήταν 267, τον Αύγουστο 260, το Σεπτέμβριο 234 και στις 31 Οκτωβρίου 2025 μόλις 200 κοινά προϊόντα. «Αυτή η παρατήρηση ανησυχεί τους καταναλωτές και θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω», σημειώνει.

Επιπρόσθετα διαπιστώνεται ότι στις υπεραγορές Lidl και POP LIFE ο αριθμός των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο e-kalathi είναι πολύ χαμηλός σε σύγκριση με τις άλλες υπεραγορές. «Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή του καταναλωτή μεταξύ των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο e-kalathi είναι πολύ περιορισμένη σε σύγκριση με τις άλλες υπεραγορές».

Η διαφορά στο συνολικό κόστος 200 κοινών προϊόντων περιορίζεται σε μόλις €50.

Τέλος παρατηρείται μια συνεχής και αισθητή μείωση στο ποσοστό της διαφοράς του συνολικού κόστους των κοινών προϊόντων μεταξύ της υπεραγοράς με το μεγαλύτερο συνολικό κόστος και της υπεραγοράς με το χαμηλότερο συνολικό κόστος. Συγκεκριμένα το Ιούλιο 2025 το ποσοστό ήταν 13%, τον Αύγουστο 11,7%, το Σεπτέμβριο 9,3% και τον Οκτώβριο είναι μόνο 6%. «Αυτό μπορεί εκ πρώτης όψεως να αποδοθεί στον ανταγωνισμό που προκάλεσε το e-kalathi. Όμως θα πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσο η μείωση του ποσοστού της διαφοράς οφείλεται στην μείωση των τιμών της ακριβότερης υπεραγοράς, στην αύξηση των τιμών της φθηνότερης υπεραγοράς ή σε συνδυασμό και των δυο παραγόντων», αναφέρεται. Τονίζεται ότι τα πιο πάνω συμπεράσματα βασίστηκαν και τεκμηριώθηκαν αποκλειστικά από τις τιμές που καταγράφονται στο e-kalathi.