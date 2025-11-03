Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τρόφιμα και ένδυση εκτοξεύουν λιανικό εμπόριο-Αύξηση 9% τον Σεπτέμβριο

Τη μεγαλύτερη αύξηση που έφθασε το 19,2% σημείωσε τον Σεπτέμβριο η κατηγορία «Τρόφιμα, ποτά και καπνός σε ειδικευμένα καταστήματα» και ακολούθησε η κατηγορία «Ενδύματα και υποδήματα» με άνοδο 15,2%

Μεγάλη αύξηση, τη μεγαλύτερη από το Μάιο του 2025, σημείωσε τον Σεπτέμβριο ο όγκος κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο δείκτης όγκου κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 9% έναντι ετήσια αύξησης 8,4% τον Αύγουστο.

Τη μεγαλύτερη αύξηση που έφθασε το 19,2% σημείωσε τον Σεπτέμβριο η κατηγορία «Τρόφιμα, ποτά και καπνός σε ειδικευμένα καταστήματα» και ακολούθησε η κατηγορία «Ενδύματα και υποδήματα» με άνοδο 15,2%. Αύξηση 6% σημειώθηκε ακόμη στην κατηγορία «Κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνός σε μη ειδικευμένα καταστήματα (υπεραγορές»).

Διψήφια αύξηση 10,4% σημείωσε και ο κύκλος εργασιών στην κατηγορία «Άλλος οικιακός εξοπλισμός (οικοδομικά υλικά, χαλιά, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, φωτιστικά)».

Μείωση 1,2% σημείωσε μόνο η κατηγορία «Επιμορφωτικά είδη και είδη ψυχαγωγίας  (βιβλία, γραφική ύλη, αθλητικός εξοπλισμός, παιχνίδια)».

Το εννιάμηνο του 2025, ο δείκτης όγκου κύκλου εργασιών σημειώνει άνοδο 7,6%.

Όσον αφορά το δείκτη αξίας κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο 2025 κατά 6,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους έναντι ετήσιας αύξησης τον Αύγουστο το 2025. Το εννιάμηνο του 2025 η άνοδος ανέρχεται στο 6,2%.

