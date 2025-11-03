Το 7,3% των εργαζομένων κινδυνεύουν από φτώχεια

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το 7,3% των εργαζομένων στην Κύπρο κινδυνεύουν από φτώχεια, όπως καταδεικνύεται από στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Eurostat, την ώρα που ο μέσος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,2%

Το 7,3% των εργαζομένων στην Κύπρο κινδυνεύουν από φτώχεια, όπως καταδεικνύεται από στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Eurostat, την ώρα που ο μέσος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,2%.

Σύμφωνα με τη Eurostat, ο κίνδυνος φτώχειας δεν επηρεάζει μόνο τα άτομα που ζουν σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας ή τα άτομα χωρίς απασχόληση. Το 2024, το 8,2% των ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω που δήλωσαν ότι εργάζονται (απασχολούμενοι ή αυτοαπασχολούμενοι) στην ΕΕ διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας. Αυτό το ποσοστό ήταν σημαντικά χαμηλότερο για τις γυναίκες (7,3%) από ό,τι για τους άνδρες (9,0%).

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, το υψηλότερο ποσοστό ατόμων που εργάζονταν και διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ήταν 13,4% στο Λουξεμβούργο. Αντίθετα, το χαμηλότερο ποσοστό ήταν 2,8% στη Φινλανδία.

Σε 22 χώρες της ΕΕ, το ποσοστό των εργαζομένων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ήταν υψηλότερο για τους άνδρες από ό,τι για τις γυναίκες, με τη μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των φύλων στη Ρουμανία (8,1 ποσοστιαίες μονάδες). Στη Γερμανία, τα ποσοστά ήταν τα ίδια για τους άνδρες και τις γυναίκες, ενώ στην Τσεχία, τη Λετονία, την Κύπρο και το Λουξεμβούργο τα ποσοστά ήταν υψηλότερα για τις γυναίκες από ό,τι για τους άνδρες.

