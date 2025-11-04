Οριακή πτώση την Τρίτη στο Χρηματιστήριο

Με οριακή πτώση ολοκληρώθηκε την Τρίτη η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 280,68 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές της τάξης του 0,17%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 170,230 μονάδες, καταγράφοντας επίσης πτώση 0,17%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στις €215.034,05.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, ανοδικά κινήθηκε μόνο ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς, κλείνοντας στις 1.856,480 μονάδες με κέρδη 0,14%. Αντιθέτως, πτώση κατέγραψαν οι δείκτες της Κύριας Αγοράς κατά 0,18% και των Επενδυτικών Εταιρειών κατά 0,9%, κλείνοντας στις 229,670 και τις 3.173,750 μονάδες αντίστοιχα, ενώ αμετάβλητος στις 1.866,670 μονάδες παρέμεινε ο δείκτης των Ξενοδοχείων.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €114.944,98 (πτώση 0,50% - τιμή κλεισίματος €7,96), της Cyprus Cement Public Company με €39.596,5 (πτώση 1,52% - τιμή κλεισίματος €1,3), της Logicom με €20.866,4 (άνοδος 1,06% - τιμή κλεισίματος €3,8), της Demetra Holdings, με €11.060,55 (πτώση 0,91% - τιμή κλεισίματος €1,62) και της Atlantic Insurance με €9.910 (άνοδος 1,83% - κλεισίματος €2,22).

Από τις μετοχές που τύγχαναν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 5 πτωτικά και 2 παράμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 82.

Παράλληλα, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Mr. Pengu Public Company Ltd (ΝΕΑ Αγορά), για επιπλέον δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 5 Ιανουαρίου 2026.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 185 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι που επιβάλλουν τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εν λόγω εταιρείας, λόγω μη έκδοσης και δημοσιοποίησης της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2024, της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2024 και της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/06/2025.

Νοείται ότι εάν κατά τη διάρκεια της αναστολής διαπραγμάτευσης η εταιρεία συμμορφωθεί με τις πιο πάνω συνεχείς της υποχρεώσεις, τότε η αναστολή διαπραγμάτευσης θα αρθεί.

Επιπλέον, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών, θα προχωρήσει στη διαγραφή των Ευρωπαϊκών Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων Λήξης 2025 με επιτόκιο 4,25% και κωδικό ΕΜΤΝ1125/ EMTN1125, λόγω του ότι αυτά έχουν λήξει και αποπληρωθεί.

Η διαγραφή των πιο πάνω Ευρωπαϊκών Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων θα γίνει στις 7 Νοεμβρίου 2025, ενώ από τις 4 Νοεμβρίου 2025 μέχρι και τις 6 Νοεμβρίου 2025 (συμπεριλαμβανομένης) θα παραμείνουν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης, μέχρι την εκκαθάριση όλων των συναλλαγών.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε για προστασία των επενδυτών σύμφωνα με το Άρθρο 183 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.

Πηγή: ΚΥΠΕ