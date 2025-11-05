Η αβεβαιότητα δεν λυγίζει την κυπριακή οικονομία - Ισορροπία ανάμεσα σε θετικές και αρνητικές τάσεις

Ο Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης (ΣΠΟΔ) της Κύπρου, τον οποίο εκπονεί το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου κατέγραψε ετήσια αύξηση 2% τον Οκτώβριο του 2025. Η άνοδος αυτή ακολουθεί τις ετήσιες αυξήσεις κατά 2% τον Σεπτέμβριο και 2,1% τον Αύγουστο του 2025. H σταθερότητα του ΣΠΟΔ τον Οκτώβριο υποδηλώνει ότι η κυπριακή οικονομία συνεχίζει μια θετική πορεία, εν μέσω γεωπολιτικών αναταράξεων και αυξημένης οικονομικής αβεβαιότητας.

Σύμφωνα με την ανάλυση που συνοδεύει τη δημοσιοποίηση της έρευνας, τον Οκτώβριο "η πορεία του Σύνθετου Προπορευόμενου Οικονομικού Δείκτη χαρακτηρίστηκε από σταθερό ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης, γεγονός που αντανακλά την σχετική ισορροπία ανάμεσα σε θετικές και αρνητικές τάσεις των επιμέρους δεικτών. Η ενίσχυση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος (ΔΟΚ) στην Κύπρο και στη ζώνη του ευρώ, σε συνδυασμό με τη θετική πορεία των τουριστικών αφίξεων, του λιανικού εμπορίου και των πωλητηρίων εγγράφων ακινήτων, καθώς και με τη μείωση της τιμής του αργού πετρελαίου Brent, συνέβαλαν στην μεγέθυνση του Δείκτη. Αντίθετα, η μείωση του –προσαρμοσμένου ως προς τη θερμοκρασία– όγκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος έχει σημαντική βαρύτητα στη σύνθεση του ΣΠΟΔ, συγκράτησε τον θετικό ρυθμό μεγέθυνσης του ΣΠΟΔ".