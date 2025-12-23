Ανατροπή για τρομοκρατικά αδικήματα: - Το Εφετείο διπλασίασε ποινή σε κατάδικο

Την αύξηση της ποινής, από δυο σε τέσσερα χρόνια, αποφάσισε το Εφετείο για ξένο υπήκοο, ο οποίος είχε κριθεί ένοχος, από το Πρωτόδικο δικαστήριο, για αδικήματα που σχετίζονται με τρομοκρατία. Παράλληλα, το Εφετείο απέρριψε έφεση του δικηγόρου υπεράσπισης, κατά της πρωτόδικης απόφασης.

Πρόκειται για πρόσωπο, σήμερα ηλικίας 28 χρόνων, που συνελήφθη στη Λεμεσό τον Ιανουάριο του 2021, ενώ μετά από δικαστική διαδικασία, κρίθηκε ένοχο στις κατηγορίες που αντιμετώπιζε και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών.

Στην απόφαση του, ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2025, το Εφετείο κάνει αναφορά στα ευρήματα του Πρωτόδικου Δικαστηρίου, σύμφωνα με τα οποία, στο κινητό του συγκεκριμένου προσώπου εντοπίστηκε εκπαιδευτικό υλικό, σε μορφή εγχειριδίων, για κατασκευή βομβών, αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών και επικινδύνων χημικών και βιολογικών ουσιών, ενώ σε βίντεο καταγράφονταν μέθοδοι κατασκευής μηχανισμών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιθέσεις σε εστιατόρια, λεωφορεία και νυχτερινά κέντρα. Επιπρόσθετα, το Πρωτόδικο Δικαστήριο, όπως αναφέρεται, κατέδειξε ότι η ποσότητα, ποιότητα και δομή των εγχειριδίων έδειχνε άτομο που εκπαιδευόταν για να τα χρησιμοποιήσει.

Το Εφετείο εξέτασε και απέρριψε τους λόγους έφεσης του δικηγόρου υπεράσπισης, που αναφέρονταν σε λανθασμένη και αδικαιολόγητη προσθήκη τέταρτης κατηγορίας (παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση αδικημάτων τρομοκρατίας), σε μη απόδειξη των συστατικών στοιχείων του αδικήματος, σε εσφαλμένη ερμηνεία της λέξης «εκπαίδευση», αλλά και ότι το Πρωτόδικο Δικαστήριο έλαβε υπόψη τα ιδεολογικά πιστεύω και φρονήματα του κατηγορούμενου.

Παράλληλα, το Εφετείο ενέκρινε την ποινική έφεση, από πλευράς Γενικού Εισαγγελέα, κρίνοντας την επιβληθείσα ποινή των δυο χρόνων ως «έκδηλα ανεπαρκή» και ως εκ τούτου, αποφάσισε την αντικατάσταση της με ποινή φυλάκισης τεσσάρων χρόνων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ