Ψωνίζουν αβέρτα οι Κύπριοι- Νέα πρωτιά στον τζίρο λιανικού εμπορίου

Τη μεγαλύτερη αύξηση στο σύνολο των χωρών της ΕΕ σημειώνει για ακόμη ένα μήνα η Κύπρος όσον αφορά την αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο όπως διαφαίνεται από στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

Η αύξηση στον τζίρο του λιανικού εμπορίου στην Κύπρο διαμορφώθηκε το Σεπτέμβριο στο 8,5% από 9,4% τον Αύγουστο. Στην ΕΕ, η αύξηση περιορίστηκε στο 1,3% από 1,6% τον Αύγουστο και στην ευρωζώνη στο 1% από 1,6%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις στον συνολικό όγκο λιανικού εμπορίου καταγράφηκαν στην Κύπρο (+8,5%), τη Μάλτα (+6,6%) και τη Βουλγαρία (+5,7%). Μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Ιταλία (-2,3%), τη Ρουμανία (-2,1%), το Βέλγιο (-0,8%) και την Αυστρία (-0,1%).

Oι μεγαλύτερες μηνιαίες μειώσεις στον συνολικό όγκο λιανικού εμπορίου καταγράφηκαν στη Λιθουανία (-1,1%), στη Λετονία και στη Σλοβενία ​​(και οι δύο -0,7%), καθώς και στην Ιταλία (-0,6%). Οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στο Λουξεμβούργο και τη Μάλτα (και οι δύο +1,7%), στην Εσθονία (+1,5%) και στη Σλοβακία (+1,4%).