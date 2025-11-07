Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού: Από τι θα εξαρτηθεί η πορεία τιμών

Το πρώτο και σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενός πραγματικά υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας της χώρας, αποτέλεσε το άνοιγμα της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ), αναφέρει ο Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού, προσθέτοντας ότι πέρα από την ενίσχυση της διαφάνειας, "με τη λειτουργία της ΑΑΗ εισάγεται μια νέα νοοτροπία καθώς οι πολίτες από παθητικοί αποδέκτες γίνονται ενεργοί καταναλωτές".

Σε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει για τον εξορθολογισμό των τιμών με την ΑΑΗ και τις πιθανές τιμολογιακές πολιτικές, ο Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού αναφέρει ότι «η πορεία των τιμών τα επόμενα χρόνια θα εξαρτηθεί από τον βαθμό ωρίμανσης της αγοράς και την ταχύτητα με την οποία θα υλοποιηθούν οι υποδομές φυσικού αερίου και αποθήκευσης ενέργειας» και προσθέτει ότι «οι επενδύσεις σε καίριες υποδομές είναι αυτές που στην τελική θα μας οδηγήσουν σε φθηνότερη ενέργεια».

Αναφερόμενος στις πιθανές τιμολογιακές πολιτικές που ενδεχομένως να υπάρξουν στην αγορά, ο Σύνδεσμος αναφέρει πως αυτές είναι η σταθερή τιμή ανά έτος που είναι ιδανική για όσους επιθυμούν προβλεψιμότητα, η σταθερή τιμή ανά μήνα, η οποία προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, επιτρέποντας πιο τακτική επαναξιολόγηση των επιλογών και αλλαγή προμηθευτή ή πακέτου, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και η δυναμική τιμολόγηση με βάση τον χρόνο χρήσης (Time-of-Use), η οποία παραμένει προκαθορισμένη, αλλά διαφοροποιείται ανάλογα με την ώρα της ημέρας.

Τέλος, αναφέρεται και στην κυμαινόμενη τιμή βάσει χονδρικής που επιτρέπει στον καταναλωτή να επωφελείται από χαμηλότερες τιμές όταν οι συνθήκες της αγοράς είναι ευνοϊκές.

«Αυτό που χρειάζεται να κατανοήσουν οι καταναλωτές είναι ότι καμιά επιλογή δεν είναι σωστή ή λανθασμένη. Εξαρτάται από το προφίλ, τις συνήθειες κατανάλωσης και το ρίσκο που είναι διατεθειμένος να πάρει», προσθέτει.

Ο Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού αναφέρει επίσης ότι οι καταναλωτές στην ΑΑΗ θα μπορούν να επιλέγουν τον προμηθευτή που τους ταιριάζει με βάση το κόστος, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την τιμολογιακή πολιτική, ενώ οι τιμές που θα προσφέρει ο ιδιωτικός τομέας στους ανεξάρτητους παραγωγούς ανανεώσιμης ενέργειας, όπως προσθέτει, θα διαφοροποιούνται ανάλογα με την εμπορική συμφωνία που θα συνάπτεται μεταξύ των δύο μερών μέσα από διμερή συμβόλαια, γνωστά ως Power Purchase Agreements (PPAs).

«Κάθε προμηθευτής έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει τη δική του εμπορική πολιτική και να προσφέρει διαφορετικά «πακέτα» προσαρμοσμένα στις ανάγκες του πελάτη, σύμφωνα με το προφίλ κατανάλωσής του και το επίπεδο ρίσκου που είναι διατεθειμένος να αναλάβει», αναφέρει και προσθέτει ότι ο ανταγωνισμός αναμένεται να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Αγοράς Ηλεκτρισμού, οι πρώτοι μήνες λειτουργίας της ΑΑΗ «σαφώς και είναι μεταβατικοί», καθώς είναι απαραίτητο, όπως αναφέρει, να δοθεί επαρκής χρόνος στους προμηθευτές να αποκτήσουν πλήρη εικόνα των πραγματικών συνθηκών και των διακυμάνσεων των τιμών.

«Η εμπειρία των πρώτων μηνών, θα τους επιτρέψει να διαμορφώσουν πιο ανταγωνιστικές και ρεαλιστικές τιμολογιακές πολιτικές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των διαφορετικών κατηγοριών καταναλωτών», καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ