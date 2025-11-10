Πρωτιά Κύπρου στο λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τη μεγαλύτερη αύξηση στο σύνολο των χωρών της ΕΕ, κατέγραψε τον Σεπτέμβριο η Κύπρος στο δείκτη όγκου λιανικού εμπορίου τροφίμων, ποτών και καπνού, σύμφωνα με στοιχεία που εξέδωσε τη Δευτέρα η Eurostat.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, ο δείκτης όγκου λιανικού εμπορίου τροφίμων, ποτών και καπνού αυξήθηκε κατά 0,5% στην ΕΕ σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024. Στη ζώνη του ευρώ, ο όγκος αυξήθηκε κατά 1,0%. Στην Κύπρο η αύξηση ήταν 10,4%.

Από τις 25 χώρες της ΕΕ με διαθέσιμα στοιχεία, οι 15 κατέγραψαν ετήσια αύξηση στον όγκο πωλήσεων τροφίμων, ποτών και καπνού τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η Κύπρος κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση με 10,4%, ακολουθούμενη από την Ισπανία (4,5%) και τη Μάλτα (4,4%). Αντίθετα, η Εσθονία κατέγραψε μείωση 4,8%, ενώ η Ρουμανία και το Βέλγιο κατέγραψαν μειώσεις 4,5% και 3,4% αντίστοιχα.

 

 

Tags

ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣτρόφιμαEurostatΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

