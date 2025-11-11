Σχεδόν €3,5 δισ. η αξία των μεταβιβάσεων ακινήτων το εννιάμηνο 2025

Η μεγάλη δυναμική της αγοράς ακινήτων αποτυπώνεται στις επιδόσεις που κατέγραψε το ενιάμηνο του 2025. Σε ετήσια βάση σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 13% στον αριθμό των πωλητηρίων εγγράφων, που κατατέθηκαν Παγκύπρια την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου.

Όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, τα οποία επεξεργάζεται και παρουσιάζει σε τριμηνιαία βάση το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών, κατατέθηκαν συνολικά 13.173 πωλητήρια έγγραφα σε σύγκριση με 11.634 το ενιάμηνο του 2024. Όσον αφορά στις μεταβιβάσεις, καταγράφηκε μικρή αύξηση στον όγκο κατά 0,74%, αλλά μεγάλη αύξηση της τάξης του 12,6% περίπου στην αξία τους, η οποία άγγιξε τα €3,49 δισ.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών, Μαρίνος Κυναιγείρου, ανέφερε: «Τα στοιχεία του ενιαμήνου του 2025 επιβεβαιώνουν περίτρανα ότι η αγορά ακινήτων διανύει μία περίοδο ισχυρής και ποιοτικής ανάπτυξης, λειτουργώντας ως βασικός πυλώνας ανθεκτικότητας για την οικονομία. Το διψήφιο ποσοστό αύξησης στα πωλητήρια έγγραφα θα μπορεί να ερμηνευθεί και ως σημάδι για τη διατήρηση του έντονου αγοραστικού ενδιαφέροντος τόσο από ντόπιους όσο και από ξένους αγοραστές, εξασφαλίζοντας ότι θα υπάρχει αυξημένη κινητικότητα και για τους επόμενους μήνες. Την ίδια ώρα, η σημαντική αύξηση της συνολικής αξίας των μεταβιβάσεων κατά 12,6%, η οποία άγγιξε σχεδόν τα €3,5 δισ., δείχνει ότι η αγορά προσελκύει στρατηγικές επενδύσεις υψηλής αξίας. Αυτή η θετική δυναμική, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη σταθερότητα, μας επιβεβαιώνει ότι το 2025 θα είναι άλλη μια καλή χρονιά για τον τομέα των ακινήτων στην χώρα μας. Οι επιδόσεις αυτές υπογραμμίζουν, ασφαλώς και την ελκυστικότητα της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού».

Η εικόνα ανά επαρχία

Η Λεμεσός επιβεβαίωσε τον ρόλο της ως «ατμομηχανή» της αγοράς ακινήτων, καθώς κατέγραψε την υψηλότερη αξία μεταβιβάσεων, που έφτασε το €1,3 δισ., αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 37% της συνολικής αξίας των μεταβιβάσεων Παγκύπρια. Παράλληλα, διατηρεί τα πρωτεία και στον όγκο των πωλητηρίων εγγράφων (4.156), ο οποίος ενισχύθηκε κατά 13% σε ετήσια βάση. Αυτό λειτουργεί ως προάγγελος της ροής νέων μεγάλων επενδύσεων στο μέλλον, κυρίως σε έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η Λευκωσία παραμένει η κινητήριος δύναμη της εγχώριας αγοράς, καταγράφοντας τον μεγαλύτερο όγκο μεταβιβάσεων Παγκύπρια, (4.293) και τον δεύτερο μεγαλύτερο όγκο πωλητηρίων εγγράφων (2.991) μετά την επαρχία Λεμεσού. Η επαρχία Λευκωσίας, μαζί με τη Λάρνακα, κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στα πωλητήρια έγγραφα καθώς έφτασε στο 15% σε σύγκριση με το ενιάμηνο του 2024. Η ζήτηση στην Πρωτεύουσα προέρχεται κυρίως από ντόπιους αγοραστές που αναζητούν μόνιμη στέγη. Η συνολική αξία των μεταβιβάσεων στην επαρχία Λευκωσίας ανήλθε στα €812,8 εκατ.

Η Λάρνακα συνεχίζει την ανοδική της πορεία, με τον όγκο των πωλητηρίων εγγράφων να είναι ελαφρώς υψηλότερος από τον όγκο των μεταβιβάσεων (2.869 έναντι 2.789), γεγονός που προμηνύει περαιτέρω ανάπτυξη τους επόμενους μήνες. Η αύξηση 15% στον όγκο των πωλητηρίων εγγράφων σε συνδυασμό με την αξία μεταβιβάσεων, η οποία ανήλθε το ενιάμηνο 2025 στα €503,6 εκατ., αποτυπώνει την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των αγοραστών και τη δυναμική που αναπτύσσει η πόλη και τα προάστιά της.

Η Πάφος διατηρεί τη θέση της ως σημαντικός επενδυτικός προορισμός, ειδικά για ξένους αγοραστές, καταγράφοντας την τρίτη υψηλότερη αξία μεταβιβάσεων στα €708,3 εκατ. Η αξία αυτή, σε συνάρτηση με τον όγκο των 2.568 μεταβιβάσεων και των 2.531 πωλητηρίων εγγράφων, δείχνει μια υγιή και σταθερή αγορά, με ισορροπημένη ζήτηση για τουριστικά και οικιστικά ακίνητα, καθώς επίσης και για στρατηγικές επενδύσεις.

Η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, αν και έχει τον μικρότερο όγκο (792 μεταβιβάσεις) και αξία (€158,3 εκατ.), κατέγραψε αύξηση 10% στα πωλητήρια έγγραφα, επιβεβαιώνοντας το συνεχές ενδιαφέρον για επενδύσεις που αφορούν κυρίως τον τουρισμό.