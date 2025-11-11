Μικρή ετήσια αύξηση στην απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Οκτώβριο

Την Ταϊβάν πλησιάζει ο τυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ – Απομακρύνονται εσπευσμένα χιλιάδες κάτοικοι

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Οκτώβριο του 2025 ανήλθε στα 54.976 άτομα, σημειώνοντας μικρή αύξηση κατά 92 άτομα (0,2%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024

Ανακοίνωση από την Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία και στις Δυνάμεις Ασφαλείας μειώθηκε κατά 1,0% και 1,2% αντίστοιχα, ενώ στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία αυξήθηκε κατά 2,7%.

Στο σύνολο της Κυβέρνησης, η μεγαλύτερη αύξηση (2,5%) παρατηρείται στους Εργοδοτούμενους Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2024 και η μεγαλύτερη μείωση (-1,2%) παρατηρείται στο Ωρομίσθιο Προσωπικό.

Στις επί μέρους κατηγορίες προσωπικού ανά Υπηρεσία, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσιάζεται στους Εργαζόμενους Αορίστου Χρόνου της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (19,7%) και η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στους EOX των Δυνάμεων Ασφαλείας (-71,8%).

Σημειώνεται ότι η μεγάλη μείωση που παρατηρείται στους ΕΟΧ των Δυνάμεων Ασφαλείας (-71,8%) οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ολοκλήρωση και μη επέκταση συγκεκριμένων συμβάσεων ορισμένου χρόνου κατά τον Ιούλιο 2025.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025 ο μέσος όρος της συνολικής απασχόλησης στην Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 0,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Πηγή: ΚΥΠΕ

