Στο 1,3% η μακροχρόνια ανεργία στην Κύπρο το 2024

Μεγάλες διαφοροποιήσεις εμφάνισε τοπικά η ανεργία μακράς διάρκειας στην ΕΕ το 2024 σύμφωνα με τη Eurostat

Μεγάλες διαφοροποιήσεις εμφάνισε τοπικά η μακροχρόνια ανεργία στην ΕΕ το 2024 σύμφωνα με τη Eurostat, καθώς κυμαίνεται από 0,4% έως 16,3%, με την Κύπρο να καταγράφει 1,3% σε σχέση με 1,9% που είναι ο μέσος όρος της ΕΕ.

Το 2024, 4,2 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν άνεργοι για ένα χρόνο ή περισσότερο, με το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας το οποίο ορίζεται ως το ποσοστό του εργατικού δυναμικού (ηλικίας 15 έως 74 ετών) που είναι άνεργο για 12 μήνες ή περισσότερο, να διαμορφώθηκε στο 1,9%. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 1 στα 3 άτομα χωρίς εργασία στην ΕΕ ήταν μακροχρόνια άνεργα.

Από τις 195 περιοχές επιπέδου 2 της ονοματολογίας των εδαφικών μονάδων για στατιστικούς σκοπούς (NUTS 2), για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, οι 82 κατέγραψαν ποσοστά πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, οι 106 είχαν ποσοστά κάτω από τον μέσο όρο και οι 7 είχαν το ίδιο ποσοστό. Η Κύπρος κατέγραψε ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας 1,3% το 2024. Αυτό το ποσοστό είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι στο 1,9%. 

Μερικές από τις υψηλότερες τιμές παρατηρήθηκαν σε νότιες χώρες της ΕΕ και σε ορισμένες υπερπόντιες περιοχές της Γαλλίας: Οι αυτόνομες ισπανικές περιοχές Ciudad de Melilla (16,3%) και Ciudad de Ceuta (15,8%) είχαν τα υψηλότερα ποσοστά, ενώ η υπερπόντια περιοχή της Γαλλίας, Guadeloupe (11,4%), κατέγραψε επίσης διψήφιο ποσοστό. Τρεις περιοχές στη νότια Ιταλία, όπως η Campania (9,9%), η Calabria (8,3%) και η Sicilia (8,0%), είχαν επίσης υψηλά ποσοστά.

Πηγή: ΚΥΠΕ

