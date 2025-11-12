Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κόκκινα δάνεια και στεγαστική κρίση απειλούν τη σταθερότητα, λέει ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ

«Η διαχείριση των κόκκινων δανείων και η επίλυση του στεγαστικού προβλήματος δεν είναι απλώς τεχνικά ζητήματα οικονομικής πολιτικής», τονίζει ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ, προσθέτοντας ότι αποτελούν θεμελιώδη ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας ευκαιριών.

Δύο παράλληλες απειλές, η αναζωπύρωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η επιδείνωση της στεγαστικής κρίσης, συνιστούν σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ) μια «διπλή πρόκληση» για την κυπριακή οικονομία, η οποία «απειλεί τη σταθερότητα και τη συνοχή της κοινωνίας».

Όπως αναφέρει σε δελτίο Τύπου του ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ, η κυπριακή οικονομία εξακολουθεί να επωμίζεται βάρος περίπου 19 δισεκατομμυρίων ευρώ σε κόκκινα δάνεια», τα οποία, αν και έχουν μεταφερθεί εκτός των τραπεζικών ισολογισμών μέσω εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων, συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Παρά τη βελτίωση των δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας, οι διεθνείς οίκοι Moody’s, Fitch και Standard & Poor’s, όπως σημειώνει ο Σύνδεσμος,προειδοποιούν ότι η υπερβολική εξάρτηση από την προσωρινή κερδοφορία και το υψηλό λειτουργικό κόστος μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνες συνιστώσες για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα.

Παράλληλα, ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ υπογραμμίζει ότι η στεγαστική κρίση έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις», καθώς οι αυξήσεις στα ενοίκια και στις τιμές αγοράς κατοικιών «καθιστούν τη στέγαση απρόσιτη για μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ιδιαίτερα για τις νέες γενιές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που επικαλείται, την περίοδο 2018–2024 οι τιμές ενοικίων αυξήθηκαν κατά περίπου 16%, ενώ το 14,6% των νοικοκυριών με εξαρτώμενα άτομα δηλώνει ότι δυσκολεύεται να καταβάλει το ενοίκιο.

Ο Σύνδεσμος κάνει λόγο για «σιωπηλή απειλή» στην κυπριακή οικονομία και καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει άμεσα σε συνεκτική εθνική στρατηγική που θα αντιμετωπίζει ταυτόχρονα την πίεση από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τη στεγαστική ανασφάλεια. Προτείνει, μεταξύ άλλων, μεταρρυθμίσεις για τη μείωση του ρίσκου των κόκκινων δανείων και ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική με κοινωνικά προγράμματα στέγασης, επιδότηση ενοικίων και φορολογικά κίνητρα για νέους αγοραστές.

