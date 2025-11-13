Αμερικανική «ομπρέλα» στο καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ

υκνώνουν με εκθετικό τρόπο οι διπλωματικές πρωτοβουλίες με στόχο τη λύση όλων των εκκρεμών ζητημάτων, γεωπολιτικών αλλά και ενεργειακών στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Οι Αμερικανοί μέσω της DFC, της κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας φαίνεται πιθανό να «μπαίνουν» στο deal του καλωδίου, ενώ ενδιαφέρον εκφράζεται και από το Ισραήλ.

Στο τετ α τετ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου ανακοινώθηκε πρωτοβουλία για ενίσχυση και ενδεχομένως ξεμπλοκάρισμα του καλωδίου Ελλάδας - Κύπρου με τη συμμετοχή νέων επενδυτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN Greece, η Ουάσινγκτον μέσω της Development Finance Corporation (DFC), της κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας των ΗΠΑ είναι ενδεχομένως ένας από τους ισχυρούς επενδυτές που θα μπουν στο έργο.

Υψηλόβαθμο κλιμάκιο της διοίκησης του U.S. International Development Finance Corporation (DFC) βρέθηκε στη χώρα μας τις προηγούμενες ημέρες με αφορμή τη Διατλαντική Σύνοδο για την Ενέργεια.

Μία ενδεχόμενη τέτοια εξέλιξη θα αντιστοιχεί με τη δημιουργία μιας αμερικανικής ομπρέλας πάνω από το έργο το οποίο και για γεωπολιτικούς λόγους (βλ. τουρκικές απειλές) μπλοκάρει.

DFC, ο αναπτυξιακός και επενδυτικός βραχίονας των ΗΠΑ

Η DFC είναι ουσιαστικά ο αναπτυξιακός και επενδυτικός βραχίονας των Ηνωμένων Πολιτειών, που ιδρύθηκε το 2019 (αντικαθιστώντας την OPIC). Η DFC χρηματοδοτεί στρατηγικά έργα στο εξωτερικό για: Ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, ανάπτυξη υποδομών (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές), προώθηση γεωπολιτικών συμφερόντων των ΗΠΑ (π.χ. αντιμετώπιση κινεζικής ή ρωσικής επιρροής) και υποστήριξη ιδιωτικών επενδύσεων σε αναπτυσσόμενες ή κρίσιμες περιοχές.

Η DFC δεν δίνει επιχορηγήσεις, αλλά παρέχει δάνεια ή εγγυήσεις δανείων σε ιδιωτικές εταιρείες, κάνει επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου (equity investments, αυτό που ενδιαφέρει την Ελλάδα δηλαδή), υποστηρίζει ασφάλιση πολιτικού κινδύνου (π.χ. για χώρες με αστάθεια) και μπορεί να συμμετέχει συγχρηματοδοτικά με διεθνείς οργανισμούς (όπως ΕΤΕπ ή Παγκόσμια Τράπεζα).

Στα «σκαριά» και το σχήμα 5x5

Ταυτόχρονα η Αθήνα επιδίδεται σε έναν αγώνα δρόμου διάρκειας 50 ημερών για να γίνει πράξη η πρωτοβουλία της για μία πολυμερή διάσκεψη στην νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Έως το τέλος του έτους θα έχουν αποσταλεί προσκλήσεις για τη διάσκεψη σε Κύπρο, Τουρκία, Αίγυπτο και Λιβύη, με απώτερο στόχο να αντιμετωπιστούν και διαφορές για τη συνδεσιμότητα αλλά και για τις ΑΟΖ.

«Άνοιγμα» Χριστοδουλίδη προς Άγκυρα

Όλα αυτά την ώρα που ο Νίκος Χριστοδουλίδης προχωρά σε ένα «άνοιγμα» προς την Τουρκία ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Ευρ. Συμβουλίου από την Κύπρο τον Ιανουάριο του 2026.

Σε δηλώσεις του στους Financial Times τόνισε «αλλάξαμε την προσέγγισή μας αναφορικά με τη σχέση Ευρωπαϊκής Ενωσης-Τουρκίας. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Η Τουρκία θα είναι πάντα γείτονας της Κύπρου, επομένως προτιμώ έναν γείτονα που θα είναι κοντά στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Μπορούμε να ξεκινήσουμε με την απελευθέρωση των θεωρήσεων για τους Τούρκους επιχειρηματίες. Και ταυτόχρονα, η Τουρκία θα μπορούσε να ανοίγει ένα λιμάνι για πλοία που φέρουν την κυπριακή σημαία. Από το 1987, κανένα πλοίο με κυπριακή σημαία δεν μπορεί να πλησιάσει την Τουρκία».

Συνάντηση Παπασταύρου - Γιόργκενσεν

Χθες το απόγευμα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Γιώργος Παπαναστασίου και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκος Τσάφος, συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης, κ. Νταν Γιόργκενσεν.

Συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας 3 + 1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ + ΗΠΑ) και υπογραμμίστηκε η ανάγκη να επικαιροποιηθούν τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου και Ελλάδας ενόψει και του δυνητικού επενδυτικού ενδιαφέροντος.

«Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί γρήγορα, να ενισχύσει τα έργα διασυνδεσιμότητας, για την περαιτέρω αποκλιμάκωση της τιμής σε ενέργειες για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις» σημείωσε ο Στ. Παπασταύρου.

Χαμόγελα στο Μαξίμου για τις δημοσκοπήσεις

Από το Μέγαρο Μαξίμου δεν πέρασε απαρατήρητο πως στην τελευταία έρευνα της RealPolls η Νέα Δημοκρατία καταγράφει σημαντική άνοδο στις προτιμήσεις των πολιτών, αποτέλεσμα που προκύπτει μετά και από τις ενεργειακές συμφωνίες που ανακοινώθηκαν στη Σύνοδο για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC) 6-7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο.

Η έρευνα διεξήχθη το διήμερο 9-10 Νοεμβρίου, σε δείγμα 1.765 ατόμων. Όπως σημειώνουν Κυβερνητικά στελέχη στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος η ΝΔ σπάει το φράγμα του 30% και φτάνει στο 30,6% κερδίζοντας σχεδόν τρεις μονάδες από το 27,7%

