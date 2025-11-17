Στο 90% η ανανέωση αδειών κτηματομεσιτών, δράσεις για ενίσχυση του κλάδου

Tα πεπραγμένα του Συνδέσμου Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου (ΣΚΕΚ), που ανήκει στη δύναμη του ΚΕΒΕ, παρουσίασε το Σάββατο στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Χρίστος Νικολάου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά την ομιλία του, ο κ. Νικολάου, αναφέρθηκε στις σημαντικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2025. Τόνισε, μεταξύ άλλων, την επιτυχή ανανέωση του 90% των αδειών των εγγεγραμμένων κτηματομεσιτών και βοηθών, έπειτα από τις παρεμβάσεις του Συνδέσμου προς το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών (ΣΕΚ), καθώς και τη στήριξη των μελών των οποίων οι άδειες παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Αναφέρθηκε επίσης στη θετική ανταπόκριση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο αίτημα του ΣΚΕΚ για διευκρίνιση σχετικά με την εργοδότηση βοηθών κτηματομεσιτών με μερική απασχόληση, επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει σχετική απαγόρευση στη νομοθεσία.

Παράλληλα, παρουσίασε τις προτάσεις του Συνδέσμου για την τροποποίηση του περί Κτηματομεσιτών Νόμου, οι οποίες αφορούν τη σύνθεση και τη θητεία του Συμβουλίου, τις προϋποθέσεις εγγραφής και ανανέωσης αδειών, τη σύσταση πειθαρχικού συμβουλίου και τις διαδικασίες ελέγχου.

Ο κ. Νικολάου έκανε ειδική αναφορά στις ενέργειες του Συνδέσμου για την αντιμετώπιση της παράνομης κτηματομεσιτείας, καλώντας τα μέλη να συνδράμουν στην προσπάθεια καταγραφής και καταγγελίας τέτοιων φαινομένων.

Επιπλέον, ενημέρωσε για την προετοιμασία υποψηφιοτήτων ενόψει των εκλογών του ΣΕΚ το 2026, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην υποψηφιότητα του κ. Βασίλη Αρτεμίου για τη θέση του Προέδρου.

Κλείνοντας, ο κ. Νικολάου ευχαρίστησε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συνεργασία και τη στήριξή τους, το ΚΕΒΕ για τη διαχρονική βοήθειά του, καθώς και τον νομικό σύμβουλο και τους ελεγκτές του Συνδέσμου για τη συμβολή τους στο έργο του ΣΚΕΚ. Υπογράμμισε ότι ο Σύνδεσμος θα συνεχίσει δυναμικά να διεκδικεί λύσεις στα προβλήματα του κλάδου και να προασπίζει τα συμφέροντα των επαγγελματιών κτηματομεσιτών.