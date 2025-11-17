Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σπάει τα κοντέρ ο τουρισμός- Ξεπέρασαν τα 4 εκατ. οι αφίξεις το δεκάμηνο 2025

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Σπάει τα κοντέρ η πορεία των τουριστικών αφίξεων στη χώρα και μετά τους καλοκαιρινούς μήνες, καταγράφοντας νέο ρεκόρ και ξεπερνώντας το δεκάμηνο του 2025 τα επίπεδα του 2024

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία, για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 4.142.534 σε σύγκριση με 3.727.196 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 11,1%.

Όσον αφορά τον Οκτώβριο, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 537.744 σε σύγκριση με 459.106 τον Οκτώβριο 2024, σημειώνοντας αύξηση 17,1%.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Οκτώβριο 2025, αφού αποτέλεσαν το 31,4% (168.792) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ 11,1% (59.508), οι αφίξεις από τη Γερμανία 7,8% (41.783), οι αφίξεις από την Πολωνία το 6,7% (36.262), οι αφίξεις από τη Σουηδία 3,9% (20.806) και οι αφίξεις από την Ελλάδα 3,7% (20.038).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Οκτώβριο 2025 ήταν για ποσοστό 81,8% των τουριστών οι διακοπές, για 11,0% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 7,1% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Οκτώβριο 2024, ποσοστό 79,9% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 11,9% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 8,1% για επαγγελματικούς λόγους.

