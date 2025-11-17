Μειωμένες κατά 14% οι άδειες οικοδομής το επτάμηνο 2025

Μείωση 14,0% καταγράφεται στον αριθμό των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, εκδόθηκαν 4.195 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 4.879 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 4,8% και το συνολικό εμβαδόν κατά 7,8%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 4,6%.

Όσον αφορά τον Ιούλιο, ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν ανήλθε στις 796. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €454,9 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 359,1 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται ν’ ανεγερθούν 1.512 οικιστικές μονάδες.

Σημειώνεται ότι από την 1η Ιουλίου 2024, η αρμοδιότητα έκδοσης αδειών οικοδομής μεταφέρθηκε από τους δήμους και τις επαρχιακές διοικήσεις στους νεοσύστατους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) και οι διαδικασίες αδειοδότησης διενεργούνται μέσω του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Ιππόδαμος».