Με οριακές ζημιές ξεκίνησε την εβδομάδα το ΧΑΚ

Οριακές ζημιές κατέγραψε στη σημερινή πρώτη χρηματιστηριακή συνάντηση της εβδομάδας το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 281,13 μονάδες, σημειώνοντας πτώση σε ποσοστό 0,40%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €309.399,03.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 170,48 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές σε ποσοστό 0,41%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, ζημιές κατέγραψαν ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 0,60%, της Κύριας Αγοράς 0,54% και της Εναλλακτικής Αγοράς 0,14%. Ο δείκτης των Ξενοδοχείων δεν παρουσίασε μεταβολή.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €80.173,6800 (τιμή κλεισίματος €8.1200– πτώση 0,49%), της Atlantic Insurance με €56.625,3000 (τιμή κλεισίματος €2,4000 – πτώση 0,83%), της Τσιμεντοποιία Βασιλικού με €54.290,8000 (τιμή κλεισίματος €4,4000 – χωρίς μεταβολή), της Demetra Holdings με €48.014,8500 (τιμή κλεισίματος €1,6100 – πτώση 0,62%) και της Logicom με €35.559,2000 (τιμή κλεισίματος €3,7000 – πτώση 0,54%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 2 κινήθηκαν ανοδικά, 6 καθοδικά και 2 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 129.

Πηγή: ΚΥΠΕ