Εκσυγχρονίζουν νόμο για την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου- Ποιες οι αλλαγές

Στη βουλή κατατέθηκε την Πέμπτη νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2025».

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι ο εκσυγχρονισμός του βασικού νόμου, ο οποίος διέπει την ίδρυση και λειτουργία της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, το προτεινόμενο νομοσχέδιο:

(α) τροποποιεί πρόνοιες του βασικού νόμου ώστε αυτές να συνάδουν με άλλους ειδικούς νόμους, όπως είναι ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος, ο περί Λογιστικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμος, ο περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος, ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμος, με το νομικό πλαίσιο που διέπει τον διορισμό των διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Γενικών Διευθυντών τους, καθώς και το νέο νομικό πλαίσιο που προωθείται με την τροποποίηση του περί Ηλεκτρισμού Νόμου Κεφ. 170 και των σχετικών Κανονισμών,

(β) προωθεί τη συμμόρφωση της ΑΗΚ με τους στόχους, επιδιώξεις, πολιτικές και μέτρα του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), το οποίο εκπονείται κατ ‘ εφαρμογή των διατάξεων του ενωσιακού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 για τη διακυβέρνηση της ενεργειακής ένωσης και της δράσης για το κλίμα

(γ) εισάγει πρόνοιες και όρους που αφορούν στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς ηλεκτρισμού και δη στον λειτουργικό διαχωρισμό της ΑΗΚ σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Απόφαση με αριθμό 04/2014 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ως έχει τροποποιηθεί

(δ) επιτρέπει στην ΑΗΚ να εκτελεί καθήκοντα όπως του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης, του Φορέα Απόκρισης της Ζήτησης, καθώς και να έχει στην ιδιοκτησία της και/ή να αναπτύσσει και/ή να διαχειρίζεται και/ή να λειτουργεί εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας και σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

(ε) παρέχει το δικαίωμα στην ΑΗΚ να συστήνει εταιρείες και άλλου είδους νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, να συνεργάζεται και/ή να επενδύει σε νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς και να ασχολείται με την έρευνα και την καινοτομία,

(στ) ενισχύει τη διαφάνεια στη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, και

(ζ) επιτρέπει στον Υπουργό να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής, οι οποίες, μεταξύ άλλων, σχετίζονται με την επίτευξη των εθνικών στόχων και επιδιώξεων που καταγράφονται στο ΕΣΕΚ και την εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής της Δημοκρατίας, περιλαμβανομένης της πολιτικής για την ενεργειακές αγορές, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας, το ενεργειακό μείγμα παραγωγής και τις ενεργειακές τεχνολογίες.