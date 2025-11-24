Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

ΔΗΣΥ: Επιβεβλημένη σημαντική μεταρρύθμιση στις συντάξεις

Είναι επιβεβλημένο πλέον να γίνει μια σημαντική μεταρρύθμιση στις συντάξεις, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΔΗΣΥ.

«Μεμονωμένες αλλαγές που έγιναν κατά καιρούς έχουν μεν βοηθήσει αλλά δεν επαρκούν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Τα νέα δεδομένα των τελευταίων ετών και κυρίως η μεγάλη αύξηση του κόστους ζωής απαιτούν μια ολιστική αντιμετώπιση. Αλλαγές που θα αγγίξουν και τους 3 πυλώνες του συνταξιοδοτικού», τονίζει.

«Απαιτούνται αλλαγές που να προωθούν τη δικαιοσύνη και την ενίσχυση των χαμηλών και μεσαίων συντάξεων. Οι συνταξιούχοι μας δεν μπορούν να περιμένουν. Με τη σημερινή ακρίβεια, αναμένουμε ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί επιτέλους με την αίσθηση του επείγοντος», καταλήγει.

Σημειώνεται ότι σε σημερινό του ρεπορτάζ ο «Π», έγραψε ότι η λύση του προβλήματος της επάρκειας των συντάξεων απαιτεί παρεμβάσεις με απτό αποτέλεσμα και το βάρος πέφτει στην επέκταση του δεύτερου πυλώνα, που είναι τα Ταμεία Προνοίας, με τους κοινωνικούς εταίρους να εκφράζουν εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις.

