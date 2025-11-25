Άλμα 102% στα κέρδη για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών

Αύξηση των ενοποιημένων κερδών μετά από φόρους κατά 103,0% σε σχέση με το εννεάμηνο 2024, ανακοίνωσε για το εννιάμηνο του 2025 ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα €26,8 εκατ. έναντι €13,2 εκατ. το εννεάμηνο 2024.

Η αύξηση των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε στο 95,7% σε σχέση με το εννεάμηνο 2024. Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €36,0 εκατ. έναντι €18,4 εκατ. το εννεάμηνο 2024

Παράλληλα, καταγράφηκε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 62,6% σε σχέση με το εννεάμηνο 2024. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €64,7 εκατ. έναντι €39,8 το εννεάμηνο 2024.

Η αύξηση του λειτουργικού κόστους ανήλθε στο 33,0%. Το σύνολο του κόστους διαμορφώθηκε σε €26,2 εκατ. έναντι €19,7 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η εικόνα της αγοράς το εννεάμηνο 2025

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε το εννεάμηνο 2025 αυξημένος κατά 40,1% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Ο Δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών σημείωσε αύξηση το εννεάμηνο 2025 κατά 18,3% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν στα €1,4 δισ., εκ των οποίων €750 εκατ. από εκδόσεις ομολόγων, €465 εκατ. από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) και €223 εκατ. από νέες εισαγωγές (IPOs).

Η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €210,9 εκατ. διαγράφοντας αύξηση κατά 62,1% σε σχέση με το εννεάμηνο 2024 (€130,1 εκατ.).

Η Μέση Κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 25,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη Μέση Κεφαλαιοποίηση του εννεαμήνου 2024 (€123,8 δισ. έναντι €98,5 δισ.).

Συμμετοχή ξένων επενδυτών

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου διαμορφώθηκε στο ιστορικά υψηλό επίπεδο του 69,3% το εννεάμηνο 2025 έναντι 67,0% το εννεάμηνο 2024.

Ο όγκος συναλλαγών στην αγορά Παραγώγων αυξήθηκε κατά 33,0% στα 51,2 χιλ. συμβόλαια ημερησίως το εννεάμηνο 2025, από 38,5 χιλ. συμβόλαια το εννεάμηνο 2024.

«Τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου μας στο εννεάμηνο του 2025, καθώς και η μεγάλη αύξηση που καταγράφεται σε μια σειρά δεικτών της αγοράς, επιβεβαιώνουν τη δυναμική και τη συνεχιζόμενη πρόοδο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Με τη συμμετοχή των διεθνών επενδυτών να διαμορφώνεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και τη συναλλακτική δραστηριότητα να ενισχύεται σημαντικά, το Χρηματιστήριο Αθηνών συνεχίζει να κερδίζει σε εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. Η ένταξή μας στον Όμιλο Euronext αποτελεί κομβικό σημείο στην εξέλιξη του Ομίλου, που μας επιτρέπει να επιταχύνουμε τις στρατηγικές μας φιλοδοξίες, να ενισχύσουμε το βάθος και την προβολή της αγοράς μας και να διευρύνουμε περαιτέρω τις ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους επενδυτές. Μαζί, δημιουργούμε μια ισχυρότερη, πιο συνδεδεμένη και πιο ανταγωνιστική αγορά για το μέλλον», ανέφερε σε δήλωσή του ο CEO, Γιάννος Κοντόπουλος.