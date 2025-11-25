Στο ειδικό ταμείο συνταξιοδοτικών ωφελημάτων πρόσθετα €25 εκατ.

Η Ουκρανία συμφώνησε στην ειρηνευτική συμφωνία Τραμπ

Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους ανακοίνωσε ότι κατά τη δημοπρασία Γραμματίων του Δημοσίου 13 εβδομάδων τη Δευτέρα λήφθηκαν προσφορές ύψους €81.5 εκατ. και έγιναν αποδεκτές προσφορές συνολικής ονομαστικής αξίας € 50 εκ. με μέση σταθμική απόδοση 2.00%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ποσό €25 εκατ. κατανεμήθηκε στο Ειδικό Ταμείο Καταβολής Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων στην μέση σταθμική τιμή 99,4966. Τα εναπομείναντα €25 εκατ. κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές. Οι αποδεκτές αποδόσεις κυμάνθηκαν μεταξύ 1.95% και 2.01%.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μάιο κατανεμήθηκε επίσης ποσό €25 εκατ. στο Ειδικό Ταμείο Καταβολής Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων στην μέση σταθμική τιμή 99,5082. 

