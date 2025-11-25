Ζημιές κατέγραψε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 277,68 μονάδες, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 0,42%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €278.240,44.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 168,35 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές σε ποσοστό 0,46%.

Όσον αφορά στους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψαν τα Ξενοδοχεία κατά 0,16% και οι Επενδυτικές σε ποσοστό 0,31%. Ο δείκτης της Κύριας Αγοράς έμεινε αμετάβλητος στις 226,20 μονάδες ενώ της Εναλλακτικής Αγοράς σημείωσε ζημιές της τάξης του 1,10%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €120,507 (τιμή κλεισίματος €7.98 – πτώση 0,25%), της Demetra Holdings με €52,045 (τιμή κλεισίματος €1.60 – άνοδος 0,31%), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €36,893 (τιμή κλεισίματος €4.40 – πτώση 1,79%), της Atlantic Insurance με €30.432 (τιμή κλεισίματος €2.38 – πτώση 0,83%) και της Logicom με €19.455 (τιμή κλεισίματος €3.64 – χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 6 καθοδικά και 3 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 100.

Πηγή: ΚΥΠΕ