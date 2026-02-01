Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Διαμαρτυρία της «μαύρης σημαίας» από Τουρκοκυπριακές συντεχνίες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι κινητοποιήσεις στρέφονται κατά της διαφθοράς, του ρουσφετιού και της κατάχρησης εξουσίας.

Μια μεγάλη μαύρη σημαία κρεμάστηκε από το κτίριο της συντεχνίας τ/κ «δημοσίων» υπαλλήλων (KTAMS), σε σύμπραξη με άλλες συντεχνίες, κόμματα και οργανώσεις στα κατεχόμενα ενάντια, όπως αναφέρουν, στη διαφθορά, το ρουσφέτι, την κατάχρηση της εξουσίας, κατά των οποίων πραγματοποιούν εκδηλώσεις και πορείες οι πέντε συντεχνίες του ευρύτερου «δημόσιου» τομέα, όπου μετέχει και η KTAMS, προς διάφορα «κυβερνητικά» κτίρια και τη «βουλή».

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, η KTAMS αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι χαιρετίζει και στηρίζει τον αγώνα που ξεκίνησε ο τ/κ ιατρικός σύλλογος για να διαμαρτυρηθεί κατά της «κυβέρνησης».

Πολλά πολιτικά κόμματα, συνδικάτα και οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της εφημερίδας της αντιπολίτευσης "Γενί Ντουζέν" υποστήριξαν τη «διαμαρτυρία της μαύρης σημαίας», ενώ το αίτημα για παραίτηση της «κυβέρνησης» Κόμματος Εθνικής Ενότητας, Δημοκρατικού Κόμματος κια Κόμματος Αναγέννησης παραμένει.

Πηγή΄: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα