Διαμαρτυρία της «μαύρης σημαίας» από Τουρκοκυπριακές συντεχνίες

Μια μεγάλη μαύρη σημαία κρεμάστηκε από το κτίριο της συντεχνίας τ/κ «δημοσίων» υπαλλήλων (KTAMS), σε σύμπραξη με άλλες συντεχνίες, κόμματα και οργανώσεις στα κατεχόμενα ενάντια, όπως αναφέρουν, στη διαφθορά, το ρουσφέτι, την κατάχρηση της εξουσίας, κατά των οποίων πραγματοποιούν εκδηλώσεις και πορείες οι πέντε συντεχνίες του ευρύτερου «δημόσιου» τομέα, όπου μετέχει και η KTAMS, προς διάφορα «κυβερνητικά» κτίρια και τη «βουλή».

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, η KTAMS αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι χαιρετίζει και στηρίζει τον αγώνα που ξεκίνησε ο τ/κ ιατρικός σύλλογος για να διαμαρτυρηθεί κατά της «κυβέρνησης».

Πολλά πολιτικά κόμματα, συνδικάτα και οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της εφημερίδας της αντιπολίτευσης "Γενί Ντουζέν" υποστήριξαν τη «διαμαρτυρία της μαύρης σημαίας», ενώ το αίτημα για παραίτηση της «κυβέρνησης» Κόμματος Εθνικής Ενότητας, Δημοκρατικού Κόμματος κια Κόμματος Αναγέννησης παραμένει.

Πηγή΄: ΚΥΠΕ