Demetra Holdings: Στα €14 εκατ. τα κέρδη εννιαμήνου

Κέρδη €13,7 εκατ. ανακοίνωσε για το εννιάμηνο του 2025 η Demetra Holdings έναντι κερδών €42,4 εκατ. το εννιάμηνο του 2024.

Τα αποτελέσματα του 2024 περιλάμβαναν ποσό €40,3 εκατ. το οποίο αφορούσε το μερίδιο κέρδους του Συγκροτήματος από τη συμμετοχή του στην Ελληνική Τράπεζα. Όπως αναφέρεται, η εν λόγω επένδυση πωλήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2025. Κατά το εννεάμηνο του 2025, δεν αναγνωρίστηκε πρόσθετο κέρδος από την πώληση, καθώς το συνολικό κέρδος είχε ήδη αναγνωριστεί ως μη πραγματοποιηθέν στα οικονομικά αποτελέσματα του 2024 και προηγούμενων ετών. Με την πώληση, το μη πραγματοποιηθέν κέρδος μετατράπηκε σε πραγματοποιηθέν.

Το κέρδος του εννιαμήνου του 2025 προκύπτει κατά κύριο λόγο από τις επενδύσεις του Συγκροτήματος στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Σημαντική ήταν επίσης η συνεισφορά των αυξημένων εσόδων από τόκους και ενοίκια σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, η καθαρή εσωτερική αξία της μετοχής της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 256,83 σεντ, έναντι 249,92 σεντ στις 31 Δεκεμβρίου 20241, καταγράφοντας αύξηση 2,8%.

Οι συμμετοχές του Συγκροτήματος σε μετοχικούς τίτλους απέφεραν κέρδος €8.580.298 το εννιάμηνο του 2025, έναντι €3.164.577 την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τα έσοδα από μερίσματα κατέγραψαν αύξηση 8,5% και ανήλθαν σε €987.116, έναντι €910.114 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα έσοδα από τόκους κατέγραψαν σημαντική αύξηση και ανήλθαν σε €5.157.785 (30 Σεπτεμβρίου 2024: €189.369), λόγω της απόδοσης σε τραπεζικές καταθέσεις και ταμειακά ισοδύναμα που προέκυψαν από την πώληση της επένδυσης στην Ελληνική Τράπεζα.

Αύξηση 124% στα έσοδα από ενοίκια

Όσον αφορά τον τομέα των ακινήτων, τα καθαρά έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε €1.990.562, αυξημένα κατά 123,9% σε σύγκριση με τα €888.939 του εννιαμήνου του 2024. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην απόκτηση από το Συγκρότημα εννιαόροφου κτιρίου με γραφειακούς χώρους, συνολικού κόστους περίπου €30,5 εκατομμυρίων, τον Μάρτιο του 2025.

Πάνω κατά 37% τα λειτουργικά έξοδα

Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε €1.483.295, σημειώνοντας αύξηση 36,6% σε σχέση με €1.085.814 την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως σε αυξημένες δαπάνες για μισθούς και ωφελήματα προσωπικού και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε έξοδα που σχετίζονται με την αξιολόγηση νέων επενδυτικών ευκαιριών, καθώς και σε έξοδα που συνδέονται με την πώληση των μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας.

Τα χρηματοδοτικά έξοδα κατέγραψαν επίσης σημαντική αύξηση της τάξης του 98,7% και ανήλθαν σε €744.841 (30 Σεπτεμβρίου 2024: €374.797). Η αύξηση οφείλεται στη σύναψη νέων δανειακών διευκολύνσεων ύψους €30 εκατομμυρίων. Στα αποτελέσματα του Συγκροτήματος αναγνωρίστηκε επίσης, πρόβλεψη για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές στα τραπεζικά υπόλοιπα ύψους €26.214 (30 Σεπτεμβρίου 2024: €μηδέν) και ζημιά από επανεκτίμηση γης και ακινήτων ύψους €14.461 (30 Σεπτεμβρίου 2024: €18.641). Στα αποτελέσματα του εννιαμήνου του 2024 αναγνωρίστηκε πρόβλεψη για ζημιές στα εισπρακτέα από συνδεδεμένες εταιρείες ύψους €1.717.061.

Τέλος, κατά το εννιάμηνο του 2025 αναγνωρίστηκε πρόβλεψη για φορολογία ύψους €726.622, έναντι πίστωσης φορολογίας ύψους €74.462 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, λόγω της αύξησης των εσόδων από τόκους και ενοίκια.