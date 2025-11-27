Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αύξηση €412 εκατ. στις καταθέσεις, €337 εκατ. στα δάνεια τον Οκτώβριο

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €421,2 εκατ.

Αύξηση παρουσίασαν τον Οκτώβριο του 2025 οι καταθέσεις αλλά και τα δάνεια στις τράπεζες.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα, οι συνολικές καταθέσεις τον Οκτώβριο 2025 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €412,3 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €670,2 εκατ. τον Σεπτέμβριο 2025. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων έφτασε στο 6,3%, παραμένοντας σταθερός σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2025. Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Οκτώβριο 2025 έφθασε στα €57,6 δισ.

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €421,2 εκατ. Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά €158,7 εκατ. και €206,9 εκατ. αντίστοιχα. Οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά αύξηση €55,7 εκατ.

Δάνεια

Τα συνολικά δάνεια τον Οκτώβριο 2025 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €336,6 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €269,0 εκατ. τον Σεπτέμβριο 2025. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο 10,2%, σε σύγκριση με 7,9% τον Σεπτέμβριο 2025. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Οκτώβριο 2025 έφθασε στα €26,8 δις.

Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €30,4 εκατ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά €61,1 εκατ., ενώ τα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες κατέγραψαν μείωση €34,5 εκατ. Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά αύξηση €3,8 εκατ.

