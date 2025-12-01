Νέο ρεκόρ στα τουριστικά έσοδα- Στα €3 δισ. το εννιάμηνο 2025

Σε νέο ρεκόρ φθάνουν τα τουριστικά έσοδα στην Κύπρο τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, όπως καταδεικνύεται από στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία τη Δευτέρα.

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €2,97 δισ. σε σύγκριση με €2,58 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 15,4%.

Όσον αφορά το Σεπτέμβριο, τα έσοδα από τον τουρισμό ανήλθαν σε €499,9 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 10,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου που ήταν €454,1 εκατ.

Μείωση στην κατά κεφαλή δαπάνη

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Σεπτέμβριο 2025 ανέρχεται σε €876,01 σε σύγκριση με €891,29 τον Σεπτέμβριο 2024, σημειώνοντας μείωση 1,7%.

Οι Βρετανοί τουρίστες (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 31,4% του συνόλου των τουριστών τον Σεπτέμβριο 2025) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €115,12 ημερησίως, ενώ οι Ισραηλινοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 14,0% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €158,14. Οι τουρίστες από την Πολωνία (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 7,9%), ξόδεψαν €102,64 ημερησίως.