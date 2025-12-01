Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Νέο ρεκόρ στα τουριστικά έσοδα- Στα €3 δισ. το εννιάμηνο 2025

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Σεπτέμβριο 2025 ανέρχεται σε €876,01 σε σύγκριση με €891,29 τον Σεπτέμβριο 2024, σημειώνοντας μείωση 1,7%

Σε νέο ρεκόρ φθάνουν τα τουριστικά έσοδα στην Κύπρο τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, όπως καταδεικνύεται από στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία τη Δευτέρα.

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €2,97 δισ. σε σύγκριση με €2,58 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 15,4%.

Όσον αφορά το Σεπτέμβριο, τα έσοδα από τον τουρισμό ανήλθαν σε €499,9 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 10,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου που ήταν €454,1 εκατ.

Μείωση στην κατά κεφαλή δαπάνη

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Σεπτέμβριο 2025 ανέρχεται σε €876,01 σε σύγκριση με €891,29 τον Σεπτέμβριο 2024, σημειώνοντας μείωση 1,7%.

Οι Βρετανοί τουρίστες (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 31,4% του συνόλου των τουριστών τον Σεπτέμβριο 2025) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €115,12 ημερησίως, ενώ οι Ισραηλινοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 14,0% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €158,14. Οι τουρίστες από την Πολωνία (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 7,9%), ξόδεψαν €102,64 ημερησίως.

 

 

 

Tags

ΤουρισμόςΥφυπουργείο ΤουρισμούτουρισμόςΤΟΥΡΙΣΤΕΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα