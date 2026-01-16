Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο Τραμπ ευχαρίστησε την Τεχεράνη που ακύρωσε "όλες τις προγραμματισμένες εκτελέσεις" διαδηλωτών

Τουλάχιστον 1.500 καταδικασθέντες σε θάνατο εκτελέστηκαν στο Ιράν το 2025.

O Ντόναλντ Τραμπ «ευχαρίστησε» σήμερα την ιρανική κυβέρνηση που ακύρωσε «όλες τις προγραμματισμένες εκτελέσεις  δι' απαγχονισμού» διαδηλωτών, αφού απείλησε την Τεχεράνη με «σοβαρές επιπτώσεις» εάν συνεχιζόταν η καταστολή των διαδηλώσεων.

«Σέβομαι πολύ το γεγονός πως όλες οι προβλεπόμενες εκτελέσεις δι' απαγχονισμού, που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν χθες (περισσότερες από 800), ματαιώθηκαν από τους ηγέτες του Ιράν. Ευχαριστώ!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social.

«Αυτό είχε έναν μεγάλο αντίκτυπο», δήλωσε κατόπιν σε μια συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Τουλάχιστον 1.500 καταδικασθέντες σε θάνατο εκτελέστηκαν στο Ιράν το 2025, σύμφωνα με έναν απολογισμό που είχε δημοσιεύσει στις αρχές Ιανουαρίου η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), η οποία είχε επισημάνει πως επρόκειτο για τον μεγαλύτερο αριθμό εκτελέσεων σε ετήσια βάση που είχε καταγράψει η οργάνωση τα τελευταία 35 έτη.

«Κανείς δεν με έπεισε. Πείστηκα από μόνος μου», απάντησε επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ σε μία δημοσιογράφο, που τον ρώτησε εάν αξιωματούχοι αραβικών χωρών και του Ισραήλ τον απέτρεψαν να πραγματοποιήσει πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

