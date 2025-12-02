Τι προβλέπει ο προϋπολογισμός της ΡΑΕΚ για το 2026

Στη βουλή κατατέθηκε την Πέμπτη ο προϋπολογισμός της ΡΑΕΚ για το 2026 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2026-2028.

Ο προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα €3,1 εκατ. και δαπάνες €5,9 εκατ. δηλαδή προκύπτει έλλειμμα €2,8 εκατ. Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, το έλλειμμα δύναται να καλυφθεί από το χρηματικό της απόθεμα που ανέρχεται σε €5 εκατ. ενώ μέχρι το τέλος του 2026 υπολογίζεται στα €2,2 εκατ.

Ποσό €2,6 εκατ. από τα έσοδα του 2026 αφορούν την αγορά ηλεκτρισμού ενώ τα αντίστοιχα έσοδα στον προϋπολογισμό του 2025 ήταν €2,9 εκατ.

Στο σκέλος των δαπανών, οι τρέχουσες δαπάνες προϋπολογίζονται στα €5,3 εκατ. από €5 εκατ. στον προϋπολογισμό του 2025.

Οι αποδοχές προσωπικού είναι αυξημένες κατά €295 χιλ. και ανέρχονται σε €2,8 εκατ.

Αναφέρεται ακόμη ότι επιπρόσθετα των ποσών που έχουν προϋπολογιστεί νόμιμα για χρήση της ΡΑΕΚ ή που θα προϋπολογιστούν αργότερα νόμιμα για το σκοπό αυτό, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το ταμείο της αρχής ποσό που δεν θα υπερβαίνει τα €5,9 εκατ. για την κάλυψη των δαπανών της.