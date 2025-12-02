Πού θα εγκατασταθούν έξυπνοι μετρητές της ΑΗΚ τον Δεκέμβριο

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ανακοίνωσε ότι για όλο τον μήνα Δεκέμβριο, συνεχίζεται η μαζική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε όλες τις Περιφέρειες στις πιο κάτω περιοχές:

Λευκωσία:

Στρόβολος

Περιοχή μεταξύ Λεωφόρου Σταυρού και Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού

και Λεωφόρου Στροβόλου.

Εκατέρωθεν των Λεωφόρων Τσερίου, Σταυρού και Στροβόλου

Περιοχή Γάλλου Πρέσβη

Λακατάμια

Μεταξύ της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού και της Οδού Ιπποκράτους μέχρι τα όρια του Αεροδρομίου Λακατάμιας

Λεμεσός:

Λεμεσός-Μέσα Γειτονιά-Άγιος Αθανάσιος

Νότια της Βιομηχανικής Περιοχής Αγίου Αθανασίου

Εκατέρωθεν των Οδών Αγίου Αθανασίου και Γεώργιου Γρίβα Διγενή

Λάρνακα:

Λάρνακα

Μεταξύ της Λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου, Οδού Χρυσοπολιτίσσης, Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Κυπριανού μέχρι και τον κυκλικό κόμβο λιμανιού

Αμμόχωστος:

Πρωταράς

Περιοχή Προφήτη Ηλία

Eτακέρωθεν της Λεωφόρου Πρωταρά-Κάβο Γκρέκο μέχρι το ύψος την Λεωφόρου Πρωταρά

Πάφος:

Πάφος

Μεταξύ των Λεωφόρων Ποσειδώνος, Αποστόλου Παύλου, Αγίων Αναργύρων και Μελίνας Μερκούρη

Υπενθυμίζεται πως για την ασφαλή αντικατάσταση του μετρητή απαιτείται διακοπή τηςπαροχής για χρονικό διάστημα που δεν αναμένεται να υπερβεί τα 20 λεπτά. Η Αρχή απολογείται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία.