Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Πού θα εγκατασταθούν έξυπνοι μετρητές της ΑΗΚ τον Δεκέμβριο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Συνεχίζεται η μαζική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε όλες τις περιφέρειες για όλο τον Δεκέμβρη, σύμφωνα με την ΑΗΚ.

 Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ανακοίνωσε ότι για όλο τον μήνα Δεκέμβριο, συνεχίζεται η μαζική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε όλες τις Περιφέρειες στις πιο κάτω περιοχές:

Λευκωσία:   

Στρόβολος

Περιοχή μεταξύ Λεωφόρου Σταυρού και Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού

και Λεωφόρου Στροβόλου.

Εκατέρωθεν των Λεωφόρων Τσερίου, Σταυρού και Στροβόλου

Περιοχή Γάλλου Πρέσβη

Λακατάμια

Μεταξύ της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού και της Οδού Ιπποκράτους μέχρι τα όρια του Αεροδρομίου Λακατάμιας

Λεμεσός:     

Λεμεσός-Μέσα Γειτονιά-Άγιος Αθανάσιος

Νότια της Βιομηχανικής Περιοχής Αγίου Αθανασίου

Εκατέρωθεν των Οδών Αγίου Αθανασίου και Γεώργιου Γρίβα Διγενή

Λάρνακα:    

Λάρνακα

Μεταξύ της Λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου, Οδού Χρυσοπολιτίσσης, Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Κυπριανού μέχρι και τον κυκλικό κόμβο λιμανιού

Αμμόχωστος:

Πρωταράς    

Περιοχή Προφήτη Ηλία

Eτακέρωθεν της Λεωφόρου Πρωταρά-Κάβο Γκρέκο μέχρι το ύψος την Λεωφόρου Πρωταρά                     

Πάφος:         

Πάφος

Μεταξύ των Λεωφόρων Ποσειδώνος, Αποστόλου Παύλου, Αγίων Αναργύρων και Μελίνας Μερκούρη

Υπενθυμίζεται πως για την ασφαλή αντικατάσταση του μετρητή απαιτείται διακοπή τηςπαροχής για χρονικό διάστημα που δεν αναμένεται να υπερβεί τα 20 λεπτά. Η Αρχή απολογείται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία. 

Tags

ΕΞΥΠΝΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣΑρχη Ηλεκτρισμού ΚύπρουΑρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα