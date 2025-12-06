Πρωταράς: Ρεκόρ εσόδων από τον τουρισμό!

Αύξηση 20% στα έσοδα από τον τουρισμό είχε φέτος ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια. Το 2025 θεωρείται από τους τοπικούς φορείς ως η καλύτερη χρονιά από τουριστικής άποψης μετά την πανδημία, ενώ ταυτόχρονα είναι και η χρονιά κατά την οποία επιτεύχθηκε μικρή επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μέχρι και τα τέλη Νοεμβρίου. Οι δημοτικές Αρχές, σε συνεργασία με τους ξενοδόχους και τους ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής της περιοχής, προβαίνουν σε διάφορες ενέργειες ώστε ο Πρωταράς να μην είναι «νεκρή πολιτεία» κατά τη φετινή χειμερινή περίοδο. Σύμφωνα, δε, με επίσημα στοιχεία του δήμου, τον φετινό χειμώνα, μέχρι και τα τέλη ερχόμενου Μαρτίου πολλές επιχειρήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές, δηλαδή ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταστήματα κ.λπ. θα είναι αριθμητικά περισσότερες από κάθε άλλη χρονιά. Στο περιθώριο δείπνου που παρέθεσε σε δημοσιογράφους, ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας ενημέρωσε ότι η φετινή αύξηση εσόδων οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην ενοικίαση ξαπλώστρων και ομπρελών στις παραλίες, αλλά και στην ενοικίαση τουριστικών κλινών. Αναφέρθηκε, επίσης, ότι ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας διαθέτει ακτογραμμή συνολικού μήκους περίπου 20 χιλιομέτρων, με 18 παραλίες βραβευμένες με Γαλάζιες Σημαίες (ο δήμος με τις περισσότερες Γαλάζιες Σημαίες παγκύπρια) και ταυτόχρονα περισσότερες από 17 χιλιάδες τουριστικές κλίνες ξενοδοχείων, συν άλλες περίπου 10 χιλιάδες κλίνες σε διαμερίσματα Airbnb (η ηλεκτρονική πλατφόρμα που συνδέει ιδιοκτήτες με ταξιδιώτες για ενοικίαση καταλυμάτων) κι επαύλεις. Δηλαδή, η περιοχή διαθέτει συνολικά πέραν των 27 χιλιάδων τουριστικών κλινών, εκτός από τις κλίνες που παραμένουν αδήλωτες. «Θεωρούμε ότι η φετινή αύξηση εσόδων από τον τουρισμό αντικατοπτρίζει τις σημαντικές ενέργειες που έχουν γίνει και οι οποίες συνεχίζονται για σκοπούς συνεχούς αναβάθμισης και βελτίωσης του προϊόντος και των υποδομών μας», ανέφερε ο δήμαρχος Γιώργος Νικολέττος.

Τουριστικός οδηγός

Στα πλαίσια των προσπαθειών που γίνονται για αναβάθμιση της εμπειρίας των ξένων τουριστών που παραθερίζουν στην περιοχή, ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας προχώρησε στην κυκλοφορία ενός πρωτοποριακού και χρηστικού τουριστικού οδηγού, ο οποίος διανέμεται δωρεάν σε κάθε επισκέπτη και βρίσκεται σε κάθε δωμάτιο ξενοδοχείου. Πρόκειται για οδηγό ο οποίος περιέχει τα πάντα σε σχέση με τον Πρωταρά και τα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα. Επίσης, άλλη μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία θα είναι η κυκλοφορία, πολύ σύντομα, ενός οδηγού καταδυτικού τουρισμού με όλα τα καταδυτικά σημεία και σημαντικά στοιχεία σε σχέση με την πλούσια πανίδα της περιοχής. Την ίδια ώρα, ετοιμάζεται κι ένας οδηγός αρχαιολογικών περιδιαβάσεων που θα περιλαμβάνει σημαντικά αρχαιολογικά σημεία στην τουριστική περιοχή και στα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα. Παράλληλα με τις ενέργειες για προώθηση του αρχαιολογικού τουρισμού, ο δήμαρχος Παραλιμνίου - Δερύνειας είπε ότι στα μελλοντικά σχέδια είναι και η πραγματοποίηση εκδηλώσεων για ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας. Ήδη, για σκοπούς αναβάθμισης της τουριστικής εμπειρίας των επισκεπτών, έχουν τοποθετηθεί Instagram spots σε νευραλγικά σημεία της τουριστικής περιοχής Πρωταρά.

Protaras Marathon!

Σε μια άλλη εξέλιξη, οι προσπάθειες για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου επικεντρώνονται και στην εξασφάλιση σημαντικών διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ο δήμαρχος Γ. Νικολέττος ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή, τον Οκτώβριο του 2026, ο Μαραθώνιος του Πρωταρά 30 χιλιομέτρων (Famagusta Run – Protaras Marathon), ενώ το νέο έτος προγραμματίζονται, επίσης, κολυμβητικοί αγώνες ανοιχτής θάλασσας, παγκόσμιοι αγώνες σκοποβολής, τοξοβολίας, street soccer κ.ά. με την συμμετοχή αθλητών απ’ όλο τον κόσμο.