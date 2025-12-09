Σημαντική θέση στην ατζέντα της Προεδρίας της ΕΕ το στεγαστικό, δηλώνει ο Πρόεδρος

Σημαντική θέση στην ατζέντα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ έχει το στεγαστικό, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ανάπτυξης Ακινήτων, την Τρίτη, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση θα εργαστεί για υιοθέτηση συγκεκριμένων δράσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και ότι θα αξιοποιήσει το ευρωπαϊκό σχέδιο προσιτής στέγης, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί στις 16 Δεκεμβρίου.

Χαιρετίζοντας τη Γενική Συνέλευση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι ο τομέας της ανάπτυξης ακινήτων και γης βρίσκεται διαχρονικά στο επίκεντρο της οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου. «Η συνεισφορά σας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην ανταγωνιστικότητα της χώρας μας, είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για την οικονομία του τόπου όσο και τη γενικότερη ανάπτυξη στη χώρα μας», επισήμανε, αναφέροντας ότι η Κυβέρνηση αναγνωρίζει τη σημασία του κλάδου και εργάζεται για την περαιτέρω ενίσχυση του θεσμικού, φορολογικού και διοικητικού πλαισίου στο οποίο λειτουργούν.

«Η Κυβέρνησή μας προχωρά από την πρώτη μέρα ανάληψης της διακυβέρνησης του τόπου σε σημαντικές τομές, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση των διαδικασιών, όπως επίσης τη λειτουργία των κατάλληλων κινήτρων που από τη μια θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας, και από την άλλη θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής και, πρωτίστως, στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε», είπε.

Πρόσθεσε ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι, απαιτούνται τολμηρές αποφάσεις και υπέρβαση των διαχρονικών, αναχρονιστικών στρεβλώσεων, με υιοθέτηση πιο ευέλικτων, σύγχρονων και αποτελεσματικών μεθόδων. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε ότι η Κυβέρνηση έχει δείξει στην πράξη ότι έχει την αναγκαία πολιτική βούληση και τόλμη, και έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές αλλαγές στη διαδικασία αδειοδότησης της ανάπτυξης.

«Υλοποιώντας έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, προχωρήσαμε στην επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, εξαλείφοντας περιττά γραφειοκρατικά εμπόδια και περιορίζοντας σημαντικά τις καθυστερήσεις. Την ίδια στιγμή, η ψηφιοποίηση των αιτήσεων και η ηλεκτρονική εξέτασή τους συνέβαλαν στη δραστική σύντμηση του χρόνου και στον περιορισμό των αδικαιολόγητων καθυστερήσεων», επισήμανε.

Ενδεικτικά, ανέφερε ότι οι αιτήσεις για αναπτύξεις χαμηλού ρίσκου εξετάζονται πλέον εντός 40 εργάσιμων ημερών, ενώ οι αναπτύξεις μεσαίου ρίσκου εντός 80 εργάσιμων ημερών. Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η νέα μέθοδος αδειοδότησης εφαρμόζεται με επιτυχία τον τελευταίο χρόνο, με σημαντικά αποτελέσματα.

Όπως είπε, περισσότερες από 1.400 αιτήσεις για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες έχουν ήδη εξεταστεί εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου, καθώς και πάνω από 260 αιτήσεις για πολυκατοικίες μέχρι 20 διαμερίσματα.

Ο Πρόεδρος τόνισε ότι ο νέος μηχανισμός αδειοδότησης προσφέρει ταχύτητα, προβλεψιμότητα και διαφάνεια και επιτρέπει στον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων να εξελίσσεται, παραμένοντας ανθεκτικός, ανταγωνιστικός και σημαντικός πυλώνας προόδου της κυπριακής οικονομίας.

«Το θέμα της στέγασης αποτελεί, από την πρώτη μέρα ανάληψης της διακυβέρνησης, ύψιστη προτεραιότητά μας», υπογράμμισε, κάνοντας αναφορά σε σειρά μέτρων που έχει ήδη λάβει η Κυβέρνηση στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής, με έμφαση στην προσιτή στέγη για τους νέους.

Εξέφρασε ικανοποίηση για το «έντονο ενδιαφέρον όσον αφορά την αξιοποίηση των στεγαστικών σχεδίων που ήδη υλοποιούμε». «Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς ότι, σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για άμβλυνση του στεγαστικού προβλήματος, έχουμε συνεργάτες και συνοδοιπόρους όλους εσάς, τους επαγγελματίες του κλάδου», είπε.

«Από την αρχή, η συμβολή σας υπήρξε καθοριστική στη διαμόρφωση, τη βελτίωση και την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων, και θα ήθελα σήμερα να αξιοποιήσω την ευκαιρία για να σας ευχαριστήσω και δημόσια», είπε αναφερόμενος στα μέλη του Συνδέσμου.

Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι το ενδιαφέρον των μελών του Συνδέσμου για το Σχέδιο Πολεοδομικών Κινήτρων είναι ιδιαιτέρως αυξημένο και αναμένεται να αποδώσει πέραν των 1.500 μονάδων στέγασης, εκ των οποίων περίπου οι 250 θα διατεθούν σε προσιτές τιμές αγοράς ή ενοικίασης.

«Με την αύξηση της προσφοράς ποιοτικών κατοικιών υψηλών προδιαγραφών, είμαστε βέβαιοι ότι αρκετοί συμπολίτες μας θα έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τις στεγαστικές τους ανάγκες, αντιμετωπίζοντας σταδιακά ένα κοινωνικό πρόβλημα που απασχολεί το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε, επίσης, και στις δύο πολιτικές για άμβλυνση του στεγαστικού προβλήματος που ανακοινώθηκαν σήμερα από την κυβέρνηση.

Από την άλλη, αναφέρθηκε και στην ανέγερση μονάδων Συλλογικής Διαμονής για στέγαση εργαζομένων σε τομείς που έχουν αυξημένη ζήτηση. Όπως σημείωσε, αυτό ήταν ένα πάγιο αίτημα του Συνδέσμου. «Πρόκειται για μια απόφαση, η οποία θα αποσυμφορήσει ακόμη περισσότερο την αυξημένη ζήτηση στέγης για εργαζόμενους και θα συμβάλει και στη μείωση της τιμής των ενοικίων», είπε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι το στεγαστικό είναι ένα από τα θέματα που θα έχουν σημαντική θέση στην ατζέντα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και «θα εργαστούμε για την υιοθέτηση συγκεκριμένων δράσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Παρά το γεγονός ότι τα ζητήματα της στέγασης αποτελούν εθνική αρμοδιότητα, σημείωσε, «είναι θετικό το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά και από δική μας παρέμβαση, κινείται σε συλλογικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της εν λόγω πρόκλησης».

Όπως είπε, για πρώτη φορά το θέμα της στέγασης συζητήθηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον περασμένο Οκτώβριο και «μετά και από δική μας παρέμβαση, με πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα υφιστάμενα κονδύλια από το Ταμείο Συνοχής μπορούν να αξιοποιηθούν για σκοπούς στέγασης», είπε. Πρόσθεσε, εξάλλου, ότι στις 16 Δεκεμβρίου, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται να παρουσιάσει δημόσια το ευρωπαϊκό σχέδιο προσιτής στέγης, «το οποίο ασφαλώς και θα αξιοποιήσουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία».

Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις και τις διεθνείς αναταράξεις, η κυπριακή οικονομία συνεχίζει την ανοδική της πορεία, με ισχυρές επιδόσεις, «που μας επιτρέπουν να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία και να επενδύουμε στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας και της Στέγασης». Η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική έχει ενισχύσει την αξιοπιστία της χώρας απέναντι στους διεθνείς οίκους αξιολόγησης και στους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την περιοχή, πρόσθεσε.

«Σε αυτό το πλαίσιο, η σταθερότητα και αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας μας αντικατοπτρίζεται και στο αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον από Κύπριους και ξένους επιχειρηματίες», είπε, επαναλαμβάνοντας ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξουν ανακοινώσεις για διακρατικές συμφωνίες με τρία κράτη, ένα κράτος μέλος της ΕΕ, ένα κράτος του Κόλπου και ένα κράτος της Ασίας, που θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τις ξένες επενδύσεις στη χώρα.

Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε και στη λειτουργία του αναβαθμισμένου Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, που συστεγάζει αρμόδιες Υπηρεσίες κάτω από έναν ενιαίο φορέα. "Με τον ορισμό Υπεύθυνου Έργου για τις Στρατηγικές Αναπτύξεις, προσφέρουμε στοχευμένη καθοδήγηση, λιγότερη γραφειοκρατία και ταχύτερες διαδικασίες. Με ικανοποίηση πληροφορούμαι ότι, μέσω της ΟΕΒ συμμετέχετε, ήδη, σε ενημερωτικές συναντήσεις, ώστε να αξιοποιήσετε πλήρως τις υπηρεσίες του Κέντρου και να μεταφέρετε την εμπειρία αυτή στο δίκτυο συνεργατών σας, γιατί η απόφαση για αναβάθμιση του Κέντρου έγινε για να αντιμετωπιστούν διαχρονικές στρεβλώσεις και υπάρχει μια ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιήσετε", σημείωσε.

Την ίδια στιγμή, είπε ότι βρίσκεται στα τελικά της στάδια η φορολογική μεταρρύθμιση και αναμένεται η ψήφισή της από τη Βουλή των Αντιπροσώπων πριν το τέλος του έτους. «Το νέο, πιο δίκαιο και ευέλικτο φορολογικό πλαίσιο, αναμφίβολα, θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις κυπριακές επιχειρήσεις και αυτό ήταν κάτι που από την πρώτη στιγμή είχαμε επισημάνει ως αναγκαιότητα», υπογράμμισε.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η αναθεώρηση της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις, ανέφερε, σημειώνοντας ότι «πρέπει να προχωρήσουμε σε περισσότερες αλλαγές. Επιδίωξή μας, η διαμόρφωση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συστήματος δημοσίων συμβάσεων, που θα ενισχύει τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό, θα μειώνει τις καθυστερήσεις, θα επιτρέπει τον καλύτερο προγραμματισμό και έλεγχο και θα διασφαλίζει την ποιότητα και τη βιωσιμότητα των αναπτυξιακών έργων».

Καταληκτικά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι «η Κύπρος έχει μπροστά της μια μεγάλη ευκαιρία: να συνεχίσει να εξελίσσεται, να αναπτύσσεται με μια ανθεκτική και ανταγωνιστική οικονομία, όπου η υπευθυνότητα, η εξωστρέφεια και η συλλογικότητα συνιστούν τα θεμέλια και καθοδηγούν κάθε μας πολιτική επιλογή» και σημείωσε ότι σε αυτή την προσπάθεια ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων αποτελεί σημαντικό συνεργάτη και εταίρο.

