Κύπρος και Βιετνάμ υπέγραψαν Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

Ενισχύονται περαιτέρω οι σχέσεις Κύπρου - Βιετνάμ με την υπογραφή σήμερα στο Υπουργείο Οικονομικών Συμφωνίας για Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και για Παρεμπόδιση της Φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους πάνω στο εισόδημα.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, και ο Υφυπουργός Οικονομικών του Βιετνάμ, Cao Anh Tuan.

Σε δηλώσεις του μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο κ. Κεραυνός είπε πως « η υπογραφή της συμφωνίας θα ενισχύσει αναμφίβολα τις οικονομικές και πολιτικές σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Βιετνάμ, μια χώρα γεωγραφικά μακρινή από την Κύπρο, αλλά με κοινές αξίες, κοινούς στόχους και διάθεση συνεργασίας στον οικονομικό τομέα».

Όπως σημείωσε, η συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα που υπογραμμίζει τις άριστες διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και τη βούληση και των δύο πλευρών για ακόμη στενότερη συνεργασία σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα.

Πρόσθεσε πως η σύμβαση αυτή θα παρέχει φορολογική βεβαιότητα σε εταιρείες, οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα όσον αφορά τη φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος και των κεφαλαιακών τους κερδών.

«Πιστεύω ότι θα ενισχύσει τους οικονομικούς και εμπορικούς μας δεσμούς, θα προσφέρει ώθηση στην προώθηση αμοιβαίων επενδύσεων και θα ενδυναμώσει τη συνεργασία μας σε φορολογικά θέματα, χωρίς να δημιουργεί ευκαιρίες μη φορολόγησης ή μειωμένης φορολόγησης μέσω φοροαποφυγής, παρέχοντας ένα κατάλληλο πλαίσιο σταθερότητας και ασφάλειας για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα, προς όφελος και των δύο χωρών», είπε.

Από την πλευρά του, ο κ. Tuan τόνισε πως η σημερινή πράξη σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην ενίσχυση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Υφυπουργός Οικονομικών του Βιετνάμ είπε πως φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Βιετνάμ και Κύπρου, σημειώνοντας πως οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών κατέγραψαν θετική ανάπτυξη, με τον διμερή όγκο εμπορίου να ανέρχεται στα 111,6 εκατομμύρια δολάρια.

«Η Κύπρος διαθέτει σήμερα 28 επενδυτικά έργα στο Βιετνάμ, με συνολικό εγγεγραμμένο κεφάλαιο που πλησιάζει τα 470 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως στους τομείς των ακινήτων, της μεταποίησης και της γεωργίας», ανέφερε, και πρόσθεσε πως το Βιετνάμ επεκτείνει επίσης σταδιακά την επενδυτική του παρουσία στην Κύπρο.

Υπογράμμισε πως η Κύπρος, με τα πλεονεκτήματα που διαθέτει στον τουρισμό, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τα λιμάνια, τα logistics, καθώς και τον ρόλο της ως γέφυρα που συνδέει τη Μέση Ανατολή, τη νότια Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική, έχει σημαντικές προοπτικές να καταστεί ακόμη πιο σημαντικός εταίρος του Βιετνάμ τα επόμενα χρόνια.

Ανέφερε πως η χώρα του έχει συνάψει 80 συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας με άλλες χώρες και αυτή με την Κύπρο είναι η 81η.

«Στο πλαίσιο αυτό, η υπογραφή της συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας δεν αποτελεί μόνο απόδειξη της κοινής μας δέσμευσης για συνεργασία, αλλά και σύμβολο της φιλίας μεταξύ των δύο χωρών μας», είπε.

Ο κ. Tuan ανέφερε πως το Βιετνάμ έχει συνάψει 19 Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου (FTAs) με άλλες χώρες και εταίρους, συμπεριλαμβανομένων τριών συμφωνιών νέας γενιάς, μεταξύ των οποίων είναι η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου ΕΕ–Βιετνάμ (EVFTA). «Οι συμφωνίες αυτές θα συμβάλουν στην προώθηση της συνεργασίας στο εμπόριο, τις επενδύσεις και σε άλλους τομείς», είπε.

Ανέφερε πως η χώρα του βρίσκεται στην ίδια γραμμή και συμφωνεί πλήρως με την άποψη του Υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου ότι η συμφωνία θεσπίζει ένα διαφανές και σταθερό νομικό πλαίσιο, σύμφωνο με τη διεθνή πρακτική, το οποίο θα συμβάλει στην ενίσχυση των επενδυτικών, εμπορικών και υπηρεσιακών ροών μεταξύ Βιετνάμ και Κύπρου, καθώς και στη διασφάλιση των νόμιμων συμφερόντων των επιχειρηματικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της ανάπτυξής τους.

Αναφέρθηκε στη συνάντηση που προηγήθηκε της τελετής υπογραφής, με τον Υπουργό Οικονομικών και με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι, «με τις στέρεες βάσεις συνεργασίας που διαθέτουμε, η σημερινή υπογραφή της συμφωνίας θα οδηγήσει τους οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς δεσμούς μεταξύ Βιετνάμ και Κύπρου σε ένα βαθύτερο και ουσιαστικότερο επίπεδο».

Ευχήθηκε, τέλος, όπως η φιλία και η συνεργασία μεταξύ του Βιετνάμ και της Κυπριακής Δημοκρατίας συνεχίσουν τη βιώσιμη ανάπτυξή τους προς απτό όφελος των δύο λαών των χωρών.

Σε δηλώσεις του μετά την υπογραφή συμφωνίας και κληθείς να σχολιάσει αρχικά τη συμφωνία αυτή, ο κ. Κεραυνός τη χαρακτήρισε ως ιδιαίτερα σημαντική εμπορική συμφωνία.

Είπε πως το Βιετνάμ είναι μια σημαντική χώρα, καθώς υπάρχουν κυπριακές επιχειρήσεις στον τομέα της φαρμακευτικής ιδιαίτερα, και πως στην Κύπρο υπάρχουν 4000 Βιετναμέζοι, οι οποίοι εργάζονται εδώ.

«Επίσης», πρόσθεσε, «οι προοπτικές είναι πολύ καλές, ιδιαίτερα στον τομέα της πληροφορικής για κοινές επενδύσεις και εξαγωγές. Είναι μία μεγάλη χώρα, μια χώρα με την οποία διατηρούμε παραδοσιακά καλές σχέσεις και μια χώρα που μας στήριξε και όσον αφορά το εθνικό μας πρόβλημα», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ