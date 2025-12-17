Πρόστιμο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς €100.000 στην Wonderinterest Trading Ltd

Την επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου €100.000 στην Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ), Wonderinterest Trading Ltd ανακοίνωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (EKK).

Σε ανακοίνωση της ΕΚΚ, αναφέρεται ότι το συμβούλιο της κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση μετά τον εντοπισμό σειράς παραβάσεων του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 από την Wonderinterest Trading Ltd, οι οποίες διαπράχθηκαν την περίοδο 2022-2024.

Αναλυτικότερα, η ΕΚΚ επέβαλε στην Wonderinterest Trading Ltd πρόστιμο €50.000 για παράβαση του άρθρου 22(1) διότι η Εταιρεία δεν συμμορφωνόταν διαρκώς με τους όρους χορήγησης άδειας λειτουργίας. Συγκεκριμένα, με βάση το άρθρο 17(2) και το άρθρο 17(3)(γ) του σχετικού Νόμου δεν εφάρμοζε κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες και δεν καθόριζε μια προσδιορισμένη αγορά-στόχο τελικών πελατών για κάθε χρηματοοικονομικό μέσο. Επιπλέον, δεν διασφάλιζε ότι όλοι οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτήν την προσδιορισμένη αγορά-στόχο αξιολογούνται.

Επιπλέον πρόστιμο €30.000 επιβλήθηκε για παράβαση του άρθρου 25(1), αφού η Εταιρεία δεν ενεργούσε δίκαια, με εντιμότητα και επαγγελματισμό κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες, ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντά τους.

Πρόστιμο €20.000 επιβλήθηκε για παράβαση του άρθρου 25(3)(α), αφού η Εταιρεία, δεν διασφάλιζε ότι όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών ανακοινώσεων, τις οποίες απηύθυνε σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες, ήταν ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές.

Για τον καθορισμό του διοικητικού προστίμου η ΕΚΚ «έλαβε υπόψη της, μεταξύ άλλων, τη σημασία που προσδίδεται στην εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών από μια ΚΕΠΕΥ στο πλαίσιο της λειτουργίας της και την διασφάλιση της προστασίας του επενδυτικού κοινού και των πελατών των ΚΕΠΕΥ, η οποία επιτυγχάνεται εφόσον, η πληροφόρηση που παρέχεται από τις ΚΕΠΕΥ, επιτρέπει σε αυτούς να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις».

Έλαβε επίσης υπόψη ότι, «η Εταιρεία κατά τον ουσιώδη χρόνο, δεν διασφάλισε την προστασία των συμφερόντων των πελατών της, καθώς και την ανάγκη να διασφαλίσει ότι τα χρηματοοικονομικά μέσα διανέμονται στην προσδιορισμένη αγορά-στόχο τελικών πελατών ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς-στόχου και μετά από αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με αυτήν, το οποίο επενεργεί προς το συμφέρον τους».

ΚΥΠΕ