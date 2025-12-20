Σε νέο κύκλο, ουσιαστικής αναδιάταξης, εισέρχεται η κυπριακή ασφαλιστική αγορά, μετά την ανακοίνωση της Alpha Bank και του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης για μια διπλή στρατηγική συναλλαγή που οδηγεί στη δημιουργία ενός από τους τρεις μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στο νησί, τόσο στους κλάδους Ζωής όσο και στους Γενικούς Κλάδους.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η Alpha Bank κατέληξε σε συμφωνία επί των βασικών εμπορικών και νομικών όρων για την απόκτηση του 100% της Altius Insurance, καθώς και για τη συγχώνευση της Altius με τη Universal Life Insurance, βασική ασφαλιστική εταιρεία του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης. Παράλληλα, εταιρεία του Ομίλου Alpha Bank θα αποκτήσει πλειοψηφική συμμετοχή στο ενοποιημένο σχήμα, με τον Όμιλο Φωτιάδης να διατηρεί σημαντικό ποσοστό και ρόλο στη διοίκηση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Alpha Bank θα συνάψει μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία με τον βασικό μέτοχο της Universal, τον Όμιλο Photos Photiades, με στόχο την από κοινού υλοποίηση των ασφαλιστικών αναπτυξιακών στόχων των μερών στην Κύπρο και πέραν αυτής. Επιπροσθέτως, η διοικητική ομάδα της Altius παραμένει, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, προσηλωμένη στην υποστήριξη υλοποίησης του κοινού στρατηγικού σχεδίου, διασφαλίζοντας τη λειτουργική συνέχεια και μειώνοντας ουσιωδώς το ρίσκο υλοποίησης της συμφωνίας και ολοκλήρωσης της ενοποίησης.

Το νέο ενοποιημένο σχήμα εκτιμάται ότι θα συγκαταλέγεται άμεσα στην τριάδα των μεγαλύτερων ασφαλιστικών οργανισμών στην Κύπρο, με ιδιαίτερα ισχυρή θέση στους τομείς Ατυχημάτων, Υγείας και Ζωής, αξιοποιώντας ένα δίκτυο περίπου 400 ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και μια πελατειακή βάση άνω των 100.000 πελατών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, χαρακτήρισε τη συναλλαγή «τολμηρό βήμα» για τη διαμόρφωση της κυπριακής ασφαλιστικής αγοράς, σημειώνοντας ότι δημιουργείται ο τρίτος μεγαλύτερος ασφαλιστικός όμιλος στη χώρα.

«Ανυπομονώ ιδιαίτερα να συνεργαστώ με τον Παύλο Φωτιάδη και την ομάδα του για τη δημιουργία ενός ασφαλιστικού ομίλου υψηλών προδιαγραφών που, με τη συμβολή του υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού τόσο της Universal όσο και της Altius, θα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα λύσεων και μια εξαιρετική εμπειρία πελάτη», αναφέρει ο κ. Ψάλτης. «Ιδιαίτερη μνεία», προσθέτει, «αξίζει στον Δούκα Παλαιολόγο, ένα έμπειρο στέλεχος του ασφαλιστικού κλάδου και βασικό μέτοχο της Altius, ο οποίος ηγήθηκε του μετασχηματισμού της. Ο Δούκας Παλαιολόγος αποτελεί διαχρονικό συνεργάτη της Alpha Bank τα τελευταία είκοσι χρόνια».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης και πρόεδρος της Universal Life, Παύλος Φωτιάδης, υπογράμμισε ότι η συμφωνία «αποτελεί στρατηγική επιλογή για την περαιτέρω ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της Universal Life», προσθέτοντας ότι με τη στήριξη της Alpha Bank ανοίγονται νέες προοπτικές τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής αγοράς.

Πέραν της ασφαλιστικής διάστασης, το διπλό αυτό deal αναμένεται να πυροδοτήσει νέο κύκλο ανταγωνισμού και στον τραπεζικό τομέα, ενισχύοντας το μοντέλο τραπεζοασφαλειών και ανεβάζοντας τον πήχη απέναντι στα αντίστοιχα σχήματα της Τράπεζας Κύπρου και της Eurobank. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τοποθετείται εντός του τρίτου τριμήνου του 2026, υπό την αίρεση των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων, με την αγορά να προεξοφλεί ήδη σημαντικές επιπτώσεις στη δομή και τις ισορροπίες του χρηματοοικονομικού τοπίου της Κύπρου.